Kinh tế

Một nhân viên ngân hàng mất ngủ khi nhận được tin trúng số Vietlott hơn 23 tỉ đồng

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Anh B. cho biết cảm giác khi nghe tin trúng thường vừa hồi hộp vừa khó tin, đến mức gần như mất ngủ suốt đêm vì quá mừng rỡ.

Ngày 11-5, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải độc đắc sản phẩm xổ số quay nhanh Lotto 5/35 cho anh T.Q.B., người trúng thưởng tại kỳ quay số mở thưởng ngày 27-4 với giá trị hơn 23,1 tỉ đồng.

Theo Vietlott, qua kiểm tra dữ liệu hệ thống và hồ sơ liên quan, doanh nghiệp xác định tấm vé trúng giải được phát hành qua kênh phân phối điện thoại Vietlott SMS, dành cho thuê bao Mobifone của anh T.Q.B. Anh B. đang sinh sống và làm việc tại TP HCM trong lĩnh vực ngân hàng.

- Ảnh 1.

Anh T.Q.B (người đeo mặt nạ) nhận giải độc đắc xổ số Lotto 5/35 hơn 23 tỉ đồng

Chia sẻ tại lễ trao giải, anh T.Q.B cho biết Lotto 5/35 là sản phẩm anh thường xuyên tham gia nhờ có hai kỳ quay số mỗi ngày cùng cơ cấu giải thưởng đa dạng. Trong kỳ quay số mở thưởng số 00606 diễn ra tối 27-4, anh đã mua vé gồm 6 dãy số với mong muốn có cơ hội nhận phần thưởng được chia từ giải độc đắc.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, khi kiểm tra điện thoại, anh B. nhận được liên tiếp hai tin nhắn thông báo trúng thưởng. Tuy nhiên, do quen với những lần trúng giải nhỏ trước đó nên ban đầu anh chỉ nghĩ mình nhận được giải 10.000 đồng.

Sau khi mở lại ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra, anh B. bất ngờ phát hiện dãy số của mình trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay số. “Lúc đầu tôi còn tưởng ứng dụng bị lỗi hiển thị. Sau khi đọc kỹ lại tin nhắn đầu tiên, tôi mới biết mình đã trúng giải độc đắc hơn 23 tỉ đồng” - anh kể.

Anh B. cho biết cảm giác khi đó vừa hồi hộp vừa khó tin, đến mức gần như mất ngủ suốt đêm vì quá mừng rỡ.

Sau khi nhận thưởng, anh T.Q.B cho biết vẫn tiếp tục công việc hiện tại và sẽ lên kế hoạch sử dụng khoản tiền hợp lý. Anh cũng trao tặng 300 triệu đồng cho Quỹ Tâm Tài Việt để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Theo quy định hiện hành, người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng. Với giải thưởng hơn 23,1 tỉ đồng, số thuế anh T.Q.B phải nộp là hơn 2 tỉ đồng và được khấu trừ trực tiếp khi nhận giải.


Ngày 23-4, xổ số Vietlott có vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2

Ngày 23-4, xổ số Vietlott có vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 2

(NLĐO) - Một vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải độc đắc 2 (Jackpot 2) tại kỳ quay số ngày 23-4.

Chọn mua vé số Vietlott theo phong thủy, một người ở Nghệ An trúng giải Jackpot

(NLĐO) - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot xổ số Mega 6/45 kỳ quay số 01497 cho anh H.Q.

Ngày 16-4, xổ số Vietlott có vé Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 hơn 91,8 tỉ đồng

(NLĐO) - Một vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải độc đắc 1 (Jackpot 1) tại kỳ quay số ngày 16-4.

