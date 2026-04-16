Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 16-4, một tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 91,8 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/55 trúng giải độc đắc 1 có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot 1 là 02-07-15-22-47-52.

Nhiều chủ điểm bán vé Vietlott cho hay sau khi giá trị giải Jackpot của loại hình xổ số Mega 6/45 vượt qua 80 tỉ đồng, sức mua đã tăng lên. Các kênh bán hàng của Vietlott phát hành số lượng vé rất lớn.

Thế nên, xác suất có vé trúng giải Jackpot 1 là rất cao. Kết quả, thị trường xổ số đã có vé trúng giải này.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng vào ngày 15-4, thị trường ghi nhận 1 tờ vé số loại hình Mega 6/45 do Vietlott phát hành, cũng trúng giải Jackpot trị giá gần 15 tỉ đồng.