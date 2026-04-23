Chọn mua vé số Vietlott theo phong thủy, một người ở Nghệ An trúng giải Jackpot

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chọn mua vé số Vietlott theo phong thủy, một người ở Nghệ An trúng giải Jackpot

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa trao giải Jackpot xổ số Mega 6/45 kỳ quay số 01497 cho anh H.Q.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải độc đắc Jackpot ở sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số 1.497 cho anh H.Q (ngụ tỉnh Nghệ Anh). 

Chọn mua vé số Vietlott theo phong thủy, một người ở Nghệ An trúng giải Jackpot - Ảnh 1.

Anh H.Q (người đeo mặt nạ) nhận giải Jackpot

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định tờ vé số trúng giải Jackpot thuộc kỳ quay số 01497 ngày 15-4 của xổ số Mega 6/45, giá trị trúng thưởng hơn 15 tỉ đồng thuộc về anh H.Q – một thuê bao Viettel mua vé qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS).

Tại buổi lễ nhận thưởng diễn ra hôm 22-4 tại Hà Nội, anh H.Q cho biết thường xem các yếu tố phong thủy để chọn các con số may mắn trong ngày, như tuổi của mình sẽ hợp số nào vào ngày đó.

"Ở kỳ quay số 01497 ngày, tôi áp dụng cách chơi một vé bao 9, một vé bao 7 cùng một số vé mệnh giá 10.000 đồng gắn liền với các con số phong thủy. Kết quả bất ngờ là vé bao 9 ( bao gồm 9 cặp số) có 6 cặp số trùng với 6 cặp số 21-27-33-35-36-43 trúng giải Jackpot" – anh H.Q bộc bạch.

Theo quy định, anh H.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Nghệ An – nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Ngoài ra, anh H.Q đã trích 300 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo