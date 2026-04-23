Chọn mua vé số Vietlott theo phong thủy, một người ở Nghệ An trúng giải Jackpot

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa tổ chức trao giải độc đắc Jackpot ở sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số 1.497 cho anh H.Q (ngụ tỉnh Nghệ Anh).

Anh H.Q (người đeo mặt nạ) nhận giải Jackpot

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu và hồ sơ cá nhân, Vietlott xác định tờ vé số trúng giải Jackpot thuộc kỳ quay số 01497 ngày 15-4 của xổ số Mega 6/45, giá trị trúng thưởng hơn 15 tỉ đồng thuộc về anh H.Q – một thuê bao Viettel mua vé qua kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS).

Tại buổi lễ nhận thưởng diễn ra hôm 22-4 tại Hà Nội, anh H.Q cho biết thường xem các yếu tố phong thủy để chọn các con số may mắn trong ngày, như tuổi của mình sẽ hợp số nào vào ngày đó.

"Ở kỳ quay số 01497 ngày, tôi áp dụng cách chơi một vé bao 9, một vé bao 7 cùng một số vé mệnh giá 10.000 đồng gắn liền với các con số phong thủy. Kết quả bất ngờ là vé bao 9 ( bao gồm 9 cặp số) có 6 cặp số trùng với 6 cặp số 21-27-33-35-36-43 trúng giải Jackpot" – anh H.Q bộc bạch.

Theo quy định, anh H.Q có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại tỉnh Nghệ An – nơi đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Ngoài ra, anh H.Q đã trích 300 triệu đồng để ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.