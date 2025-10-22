Một nữ cán bộ phòng kinh tế xã bị bắt giữ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Một nữ cán bộ phòng kinh tế xã bị bắt giữ

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nhận hối lộ 20 triệu đồng, một nữ cán bộ phòng kinh tế xã bị bắt giữ.

Ngày 22-10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Thị Diệu Hoa (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), là công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, về tội nhận hối lộ. Cảnh sát cũng tiến hành khám xét nơi làm việc và chỗ ở của bị can.

Nhận hối lộ, một nữ cán bộ phòng kinh tế xã bị bắt giữ - Ảnh 1.

Đinh Thị Diệu Hoa (ngồi giữa) bị bắt để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khi còn công tác tại Phòng Tài chính huyện Bắc Hà (trước sáp nhập), Hoa được giao nhiệm vụ làm kế toán chuyên quản 19 UBND xã, thị trấn, trong đó có UBND xã Nậm Lúc. 

Hoa có nhiệm vụ thực hiện tổng hợp thu, chi, thẩm định quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc, tham mưu cho Phòng Tài chính huyện Bắc Hà (cũ) quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hoa phát hiện UBND xã Nậm Lúc chi sai nguồn tiền lương được cấp năm 2020 nhưng Hoa vẫn tham mưu cho huyện Bắc Hà (cũ) ra thông báo quyết toán ngân sách năm 2020 của UBND xã Nậm Lúc, nhằm nhận hối lộ 20 triệu đồng từ Phạm Thị Mai (là kế toán của UBND xã Nậm Lúc).

Ngoài số tiền 20 triệu đồng mà Hoa nhận hối lộ, Phạm Thị Mai còn tố giác Hoa nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền là 346 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Công an bắt tạm giam 2 cán bộ ở Huế

Công an bắt tạm giam 2 cán bộ ở Huế

(NLĐO) - Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ, trong đó một người nguyên là phó chủ tịch UBND phường để điều tra hành vi nhận hối lộ.

Bắt cán bộ xã “ăn chặn” tiền tuất liệt sĩ, mai táng phí người có công

(NLĐO)– Lợi dụng chức vụ quyền hạn, ông Phạm Văn Tính, cán bộ chính sách xã Ninh Vân (Ninh Bình) đã “ăn chặn” hơn 100 triệu đồng tiền tuất liệt sĩ, mai táng phí người có công nên đã bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Bắt cựu cán bộ xã lập khống hợp đồng đất đai rồi đem bán

(NLĐO)- Lợi dụng chức vụ, một cán bộ xã ở Ninh Bình đã lập khống hồ sơ chuyển nhượng đất đai, chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỉ đồng.

công an tỉnh tội nhận hối lộ cán bộ xã tổng số tiền Công an tỉnh Lào Cai nhận hối lộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo