Công an bắt tạm giam 2 cán bộ ở Huế

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng có hành vi nhận hối lộ.
Hai đối tượng bị khởi tố gồm Dương Đăng Khoa - Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc UBND phường Thuận Hóa, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội, quận Thuận Hóa cũ; Hoàng Văn Thắng - chuyên viên Phòng Kinh tế hạ tầng - đô thị thuộc UBND phường Thuận Hóa, nguyên cán bộ UBND phường Phú Hội cũ.
Công an bắt 2 bị can này để phục vụ điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại UBND phường Phú Hội cũ.
Bình luận (0)