Một "ông lớn" công nghệ tiếp tục cắt giảm 11.000 nhân sự

Dell Technologies tiếp tục thu hẹp quy mô nhân sự khi cắt giảm khoảng 11.000 việc làm trong năm tài chính 2026, tương đương gần 10% lực lượng lao động. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Texas thực hiện tinh giản quy mô lớn, trong bối cảnh tăng tốc chuyển dịch sang trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo cáo thường niên, tính đến ngày 31-1-2026, Dell còn khoảng 97.000 nhân viên, giảm mạnh so với mức 108.000 người của năm trước. Trước đó, năm 2025, doanh nghiệp này cũng đã cắt giảm khoảng 12.000 vị trí, đưa quy mô lao động từ 120.000 xuống thấp hơn đáng kể.

Được thành lập năm 1994, Dell hiện có giá trị vốn hóa gần 100 tỉ USD và đã âm thầm cắt giảm nhân sự tại nhiều văn phòng trên toàn cầu trong vài năm qua. Từ năm 2025, công ty chấm dứt mô hình làm việc từ xa và hybrid, yêu cầu nhân viên làm việc trực tiếp 5 ngày/tuần. Chính sách này kéo theo làn sóng nghỉ việc tự nguyện cùng các gói hỗ trợ thôi việc, với chi phí đền bù ước tính lên tới 569 triệu USD trong năm 2025.

Chỉ trong hơn 1 năm, Dell đã cắt giảm 23.000 nhân sự

Theo Reuters, động thái cắt giảm diễn ra trong bối cảnh Dell tăng tốc đầu tư vào AI, bao gồm hợp tác chiến lược với NVIDIA. Công ty kỳ vọng mảng này sẽ trở thành động lực tăng trưởng chủ lực, với doanh thu liên quan đến AI có thể tăng gấp đôi vào năm 2027.

Không chỉ riêng Dell, làn sóng sa thải đang lan rộng trong toàn ngành công nghệ. Meta được cho là cân nhắc cắt giảm tới 20% nhân sự toàn cầu để tái phân bổ nguồn lực cho AI, trong khi Oracle cũng rục rịch tái cấu trúc sau khi huy động 2,1 tỉ USD vốn mới. Xu hướng chung cho thấy các "ông lớn" công nghệ đang ưu tiên hiệu quả vận hành và đầu tư vào lĩnh vực chiến lược, thay vì duy trì lực lượng lao động quy mô lớn.

Báo cáo của Challenger, Gray & Christmas cho biết số người bị sa thải trong tháng 1-2026 đã lên mức cao nhất kể từ năm 2009, trong đó riêng lĩnh vực công nghệ ghi nhận 22.291 việc làm bị cắt giảm. Phần lớn đến từ Amazon với khoảng 16.000 lao động bị cho thôi việc. Google và Pinterest cũng đã công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự trong cùng thời điểm.