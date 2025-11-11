HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết

Huỳnh Như

(NLĐO) - Từ 1-1-2026, lao động qua đào tạo và làm việc đặc thù sẽ nhận lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%, đảm bảo thu nhập tương xứng với công việc.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động làm việc qua đào tạo hoặc đảm nhận công việc đặc thù sẽ được hưởng mức lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới. Quy định này cũng áp dụng cho lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, nhằm đảm bảo thu nhập tương xứng với trình độ và tính chất công việc.

Lương tối thiểu 2026: Không cắt giảm chế độ làm thêm, thưởng Tết - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2026, người lao động qua đào tạo và làm việc trong điều kiện đặc thù sẽ nhận lương tối thiểu cao hơn ít nhất 7%

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, khi điều chỉnh lương tối thiểu, người sử dụng lao động không được cắt giảm các khoản lương và chế độ hiện có, bao gồm lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm, các chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các quyền lợi khác theo pháp luật lao động. Các thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc thỏa thuận pháp lý khác sẽ tiếp tục được thực hiện.

Cụ thể, người lao động làm công việc đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề sẽ được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu; với công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, mức lương được trả cao hơn ít nhất 7% so với công việc tương đương trong điều kiện bình thường.

Các trường hợp điều chỉnh địa bàn áp dụng mà mức lương tối thiểu thấp hơn mức hiện hành sẽ được thực hiện theo mức cũ cho đến khi có quy định mới.

Từ năm 2014 đến nay, lương tối thiểu đã trải qua nhiều lần điều chỉnh với mức tăng dao động từ 5,3% đến 15,2%, trong đó mức tăng từ ngày 1-1-2026 là 7,2%. Lương tối thiểu được xác lập theo vùng, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình, đồng thời dựa trên các yếu tố kinh tế như chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế, cung-cầu lao động, năng suất lao động và khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp rà soát, điều chỉnh các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ để bảo đảm phù hợp với mức lương mới, đồng thời duy trì công bằng và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

người lao động mức lương tối thiểu người sử dụng lao động đào tạo nghề lương tối thiểu
