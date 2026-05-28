HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một ông lớn ngành thực phẩm dự kiến bán bánh mì que, cơm nắm, cá viên

Ngọc Ánh - Ảnh: AN NA

(NLĐO) – Tập đoàn KIDO cho biết sẽ ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới như bánh mì que, cơm nắm, bữa ăn sẵn, xúc xích, gà viên, cá viên, nước mát và sữa hạt…

Ngày 28-5, Công ty CP Tập đoàn KIDO (mã chứng khoán: KDC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đặt mục tiêu đưa doanh nghiệp trở thành một trong ba tập đoàn thực phẩm tiêu dùng lớn nhất Đông Nam Á vào năm 2030.

TIN LIÊN QUAN

Đáng chú ý, Thọ Phát – công ty con KIDO – đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh doanh số, tối ưu hóa lợi nhuận, hệ thống vận hành và kênh phân phối, đồng thời phát triển chuỗi miniBAO thành điểm bán toàn bộ sản phẩm trong hệ sinh thái KIDO.

Theo kế hoạch, Thọ Phát sẽ tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm với định hướng "Thơm ngon – An toàn – Dinh dưỡng", tập trung vào các dòng thực phẩm tiện lợi như bánh mì que, cơm nắm, bữa ăn sẵn, xúc xích, gà viên, cá viên, nước mát và sữa hạt…

KIDO ra mắt sản phẩm mới bánh mì que , cơm nắm , cá viên trong năm 2026 - Ảnh 3.

Quang cảnh đại hội cổ đông KIDO ngày 28-5

Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ đẩy mạnh quảng bá thương hiệu trên các nền tảng truyền thông và mạng xã hội; tăng cường tham gia các chương trình kích cầu tiêu dùng, lễ hội mua sắm và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tập đoàn xác định ba trụ cột vận hành trong năm 2026 gồm: sản xuất, liên doanh liên kết và mua bán - sáp nhập (M&A) nhằm mở rộng hệ sinh thái thực phẩm và ngành hàng tiêu dùng.

Hiện KIDO sở hữu nhiều ngành hàng chủ lực như dầu ăn, bơ thực vật, gia vị và hàng tiêu dùng, bánh và thực phẩm mùa vụ, bánh bao và thực phẩm ăn nhanh, cùng mảng bán lẻ và trung tâm thương mại.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, KIDO đặt mục tiêu doanh thu thuần 12.000 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỉ đồng, so với năm 2025 tăng 32,5% về doanh thu nhưng chỉ tăng 3,7% về lợi nhuận.

Tin liên quan

Công ty của nhà đồng sáng lập KIDO muốn làm phim "bom tấn" nhờ AI

Công ty của nhà đồng sáng lập KIDO muốn làm phim "bom tấn" nhờ AI

(NLĐO) - Tổng Giám đốc KIDO Trần Lệ Nguyên cho rằng AI đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp sáng tạo.

Ông chủ dầu ăn Tường An, KIDO tuyên bố làm siêu dự án bất động sản quy mô lớn

(NLĐO)- Tập đoàn KIDO công bố kế hoạch khai thác các quỹ đất hiện hữu để triển khai những dự án bất động sản quy mô lớn, mở rộng hệ sinh thái và thu hút đầu tư.

Cổ đông KIDO không đồng ý bán 24,03% vốn KIDO Foods và các thương hiệu kem Celano, Merino

(NLĐO)- Đại đa số cổ đông tán thành việc không thông qua giao dịch bán cổ phần KIDO Foods và một số chuyển nhượng khác.

bánh mì Bánh mì que bánh bao cơm nắm cá viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo