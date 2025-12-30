HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Công ty của nhà đồng sáng lập KIDO muốn làm phim "bom tấn" nhờ AI

Tin Ngọc Ánh, ảnh: AN NA

(NLĐO) - Tổng Giám đốc KIDO Trần Lệ Nguyên cho rằng AI đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất, mở ra cơ hội lớn cho ngành công nghiệp sáng tạo.

Ngày 30-12, Tập đoàn KIDO ra mắt Công ty CP Hiện thực hóa AI (AIRO) với tham vọng mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á.

Ông Trần Lệ Nguyên - Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO - cho rằng AI đang bước vào thời kỳ phát triển mạnh nhất.

Chỉ trong vài năm, từ "khái niệm tương lai", AI đã trở thành nền tảng quan trọng của nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nội dung, marketing, vận hành doanh nghiệp đến sáng tạo nghệ thuật.

"AI không thay thế con người mà giúp nâng cao năng lực của những ai biết khai thác nó đúng cách" - ông Nguyên nhấn mạnh.

Nhà sáng lập KIDO kỳ vọng AI biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất phim bom tấn - Ảnh 3.

Ông Trần Lệ Nguyên giới thiệu về những ứng dụng của AI

Theo Tổng Giám đốc KIDO, AIRO được thành lập nhằm hiện thực hóa những ý tưởng, chiến dịch mà trước đây cần nguồn lực rất lớn mới có thể thực hiện. Không chỉ tập trung vào giải pháp bán hàng và marketing cho doanh nghiệp, AIRO còn hướng đến phát triển ngành công nghiệp phim ảnh, quảng cáo và truyền hình, ứng dụng AI để tạo ra kỹ xảo hiện đại, chân thực nhưng tiết kiệm chi phí.

"Là thành viên của Hiệp hội AI & Thương mại điện tử Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, tôi kỳ vọng AIRO sẽ góp phần giúp Việt Nam sản xuất được những bộ phim bom tấn nhờ AI, qua đó thay đổi cách nhìn của thế giới và thu hút sự quan tâm đến điện ảnh Việt Nam" - ông Nguyên chia sẻ.

Nhà sáng lập KIDO kỳ vọng AI biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất phim bom tấn - Ảnh 4.

Đạo diễn Victor Vũ và vợ - diễn viên Đinh Ngọc Diệp tại sự kiện

Nhà sáng lập KIDO kỳ vọng AI biến Việt Nam thành trung tâm sản xuất phim bom tấn - Ảnh 5.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng phát biểu

AIRO đang xây dựng mạng lưới hợp tác với các đạo diễn nổi tiếng như Nguyễn Quang Dũng, Victor Vũ, Võ Thanh Hòa... để triển khai các dự án điện ảnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, công ty đặt mục tiêu cung cấp giải pháp AI cho thị trường Đông Nam Á và đào tạo nhân lực công nghệ tại Việt Nam.

Theo dự báo, thị trường thương mại điện tử qua mạng xã hội (social commerce) của Việt Nam sẽ đạt mốc 5 tỉ USD vào năm 2025 và có thể tăng lên hơn 10 tỉ USD vào năm 2030. AI đang trở thành trụ cột trong hệ sinh thái thương mại điện tử, không chỉ nâng cao trải nghiệm mua sắm qua livestream, tư vấn bằng AI, mà còn giúp doanh nghiệp phân tích hành vi tiêu dùng, dự báo nhu cầu thị trường, tối ưu chuỗi cung ứng và lợi nhuận.

