Pháp luật

Một phụ nữ bị hành hung ngã gục giữa đường phố Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Sau khi lời qua tiếng lại, người đàn ông rút vật nhọn hành hung một phụ nữ khiến nạn nhân ngã gục rồi bỏ chạy

Chiều 23-12, lãnh đạo phường An Khê, TP Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ một vụ hành hung nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Phụ nữ bị hành hung giữa đường phố Đà Nẵng: Vụ việc gây chấn động - Ảnh 1.

Nạn nhân bị người đàn ông dùng vật nhọn hành hung

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23-12, sau khi xảy ra lời qua tiếng lại, một người đàn ông đã dùng vật nhọn liên tục tấn công người phụ nữ.

Bị tấn công bất ngờ, người phụ nữ liên tục kêu cứu rồi ngã gục. Một lúc sau, người đi đường phát hiện, chạy đến tri hô thì người đàn ông mới bỏ chạy.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh trật tự tại khu vực.

Ngay sau khi nắm thông tin, lực lượng chức năng phường An Khê đã tiến hành thu thập chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, cơ quan chức năng chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Tin liên quan

Nghịch tử hành hung mẹ, đâm người thi hành công vụ ở Cà Mau

Nghịch tử hành hung mẹ, đâm người thi hành công vụ ở Cà Mau

(NLĐO) - Sau khi có hành vi hành hung mẹ ruột, Bùi Minh Lợi quê Cà Mau đã dùng dao đâm trọng thương một cán bộ trong tổ công tác

Cảnh sát truy tìm đối tượng hành hung dã man tài xế xe buýt

(NLĐO) - Công an TP Hà Nội đang tiến hành truy tìm Phan Xuân Phúc, đối tượng trong nhóm đi ô tô con đã hành hung dã man tài xế xe buýt.

7 người đàn ông sàm sỡ, hành hung 3 cô gái trước cửa quán karaoke lĩnh án

(NLĐO)- Trêu ghẹo, sàm sỡ chị T. nhưng bị phản ứng, 7 người đàn ông đã chửi bới, dùng tay, chân, ví da đánh, gây thương tích cho chị T. cùng 2 người bạn.

Công an Đà Nẵng người phụ nữ bị hành hung phường An Khê
