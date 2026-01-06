Phát hiện người đàn ông tử vong tại bãi đất trống ở xã Bà Điểm

Ngày 6-1, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cho biết đang phối hợp Công an xã Bà Điểm làm rõ vụ việc phát hiện người đàn ông treo cổ tại bãi đất trống trên địa bàn.

Lực lượng Công an TPHCM phối hợp làm rõ nguyên nhân người đàn ông treo cổ

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc đi cắt rau răm ở ruộng, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây ven đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm, TPHCM.

Sau khi phát hiện sự việc người dân địa phương đã trình báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông được xác định là ông L.V.T (SN 1973, quê Vĩnh Long). Người thân cho biết ông T. thuê trọ ở TPHCM và hằng ngày ra chợ đầu mối lấy trái cây về bán dạo ở các tuyến đường trên địa bàn.

Sự việc ông T. tử vong đột ngột khiến người thân và những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.