HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện người đàn ông tử vong tại bãi đất trống ở xã Bà Điểm

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở xã Bà Điểm (TPHCM)

Ngày 6-1, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM cho biết đang phối hợp Công an xã Bà Điểm làm rõ vụ việc phát hiện người đàn ông treo cổ tại bãi đất trống trên địa bàn.

Phát hiện người đàn ông tử vong trong thế treo cổ ở TPHCM - Ảnh 1.

Lực lượng Công an TPHCM phối hợp làm rõ nguyên nhân người đàn ông treo cổ

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trong lúc đi cắt rau răm ở ruộng, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên một cây ven đường Kênh Tiêu - Bà Điểm 1, xã Bà Điểm, TPHCM.

Sau khi phát hiện sự việc người dân địa phương đã trình báo công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân.

Người đàn ông được xác định là ông L.V.T (SN 1973, quê Vĩnh Long). Người thân cho biết ông T. thuê trọ ở TPHCM và hằng ngày ra chợ đầu mối lấy trái cây về bán dạo ở các tuyến đường trên địa bàn.

Sự việc ông T. tử vong đột ngột khiến người thân và những người dân xung quanh không khỏi bàng hoàng.

Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để phục vụ công tác pháp y. Nguyên nhân vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt YouTuber Công Trần TV

Công an TPHCM bắt YouTuber Công Trần TV

(NLĐO) - Trong số 40 người bị bắt cùng "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có YouTuber Công Trần TV với kênh YouTube hơn 539.000 người đăng ký

TikToker Huỳnh Cao Cường vừa bị Công an TPHCM bắt là ai?

(NLĐO) - Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số vừa bị Công an TPHCM bắt khi mở rộng điều tra là một TikToker nổi tiếng trên mạng xã hội

CLIP Công an TPHCM thi hành lệnh bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải

(NLĐO) - Công an TPHCM xác định nhóm "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cưỡng đoạt hơn 16,7 tỉ đồng, trong đó ông Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỉ đồng

TPHCM thi thể nạn nhân treo cổ Bà Điểm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo