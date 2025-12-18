Ngày 18-12, UBND phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phản hồi kiến nghị của người dân liên quan đến việc sử dụng loa phóng thanh tại tổ dân phố Quan Nam 1 (khu tái định cư Hòa Liên 3).



Theo phản ánh, hệ thống loa phóng thanh tại khu vực này thường được mở từ khoảng 4 giờ 45. Một số ngày, hệ thống loa phát nhiều khung giờ, gồm sáng, trưa, chiều và tối, gây ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt của người dân lao động.

Người dân đề nghị chính quyền địa phương xem xét, điều chỉnh thời gian phát loa, chỉ tập trung vào những nội dung thật sự cần thiết, tránh việc mở loa quá sớm như chào cờ, tập thể dục buổi sáng.

Loa phát thanh phát sóng vào 5 giờ 30 sáng và kéo dài 60 phút

Theo phản hồi của UBND phường, việc phát sóng thông tin qua loa phóng thanh được thực hiện căn cứ Nghị định số 49/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Mỗi ngày sẽ thực hiện phát tin 2 lần vào sáng và tối, mỗi lần kéo dài 60 phút. Buổi sáng bắt đầu từ 5 giờ 30 và chiều từ 17 giờ. Thời gian phát loa phóng thanh có thể muộn hơn do UBND phường quyết định.

Riêng buổi trưa, việc phát sóng được thực hiện tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, chủ yếu để tuyên truyền các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước, thông tin về mưa bão, các nội dung đột xuất liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; hoặc trong trường hợp hệ thống phát sóng gặp sự cố, cần kiểm tra, thử nghiệm.