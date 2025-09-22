HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chặt chẽ, đúng quy định

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Việc triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM phải đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương

Ngày 22-9, Thường trực Thành ủy TP HCM đã có kết luận về tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố (từ ngày 1 đến ngày 15-9).

Đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy

Theo đó, Thường trực Thành ủy TP HCM ghi nhận và biểu dương Ban Tổ chức Thành ủy chủ động rà soát, tổng hợp báo cáo Thường trực Thành ủy tình hình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố.

Thường trực Thành ủy TP HCM giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố tập trung, đẩy nhanh công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng thuộc các sở, ngành và sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố. Việc này phải đảm bảo tiến độ chung tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực tiễn tình hình TP HCM. Chỉ đạo phương án sắp xếp, mô hình tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cấp xã hiện nay; chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương có phương án quản lý, khai thác sử dụng các trụ sở dôi dư TP HCM và cấp xã.

- Ảnh 1.

Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu hàng tuần, Ban Tổ chức Thành ủy báo cáo tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố

Thường trực Thành ủy TP HCM giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố chỉ đạo việc rà soát, đề xuất quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn thành phố.

Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, định hướng chỉ đạo của Trung ương; quá trình thực hiện phát sinh những vấn đề khó, vướng mắc báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, hỗ trợ.

Thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát

Cùng với đó, giao Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp với Học viện Cán bộ thành phố, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy.

Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt cấp ủy các cấp.

Thường trực Thành ủy TP HCM lưu ý công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chú trọng các chuyên đề về lĩnh vực gắn với nhiệm vụ cụ thể của đối tượng tham gia; cần thiết hướng dẫn giải quyết các tình hướng thực tiễn tại cơ sở.

Thường trực Thành ủy TP HCM yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Đảng bộ thành phố, báo cáo Thường trực Thành ủy hàng tuần và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy 2 tuần/lần.

Thường trực Thành ủy TP HCM cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy bám sát yêu cầu của Đoàn Kiểm tra, giám sát Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy thành lập các Tổ kiểm tra, giám sát các đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

chính quyền địa phương 2 cấp TP HCM Thường trực Thành ủy
