Pháp luật

Công an test ma tuý hơn 600 người, phát hiện 3 người dương tính

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TPHCM đã kiểm tra một chi nhánh thuộc Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food và test ma tuý hơn 600 người.

Ngày 21-5, Công an phường Tân Sơn Nhất, TPHCM thông tin vừa kiểm tra Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food, chi nhánh ở đường Hoàng Sa và phát hiện 3 người dương tính với ma tuý.

Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food, chi nhánh ở đường Hoàng Sa

Theo công an, đây là cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống với 96 bàn, có phát nhạc. Khi kiểm tra, có 34 nhân viên và 591 khách. Cơ sở đã không xuất trình hợp đồng lao động; sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 

Công an phường Tân Sơn Nhất cũng tiến hành thử test ma túy trong nước tiểu đối với toàn bộ người trong quán (625 người) đã phát hiện 3 người dương tính với ma túy.

Công an phường Tân Sơn Nhất cho biết sẽ tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác đấu tranh, xử lý vi phạm trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tội phạm ma túy; kiên quyết không để các loại tội phạm có điều kiện hoạt động, tồn tại hoặc hình thành các "điểm nóng".

Thời điểm kiểm tra có hơn 600 người trong quán

 

