Thời sự

Một phường ở TPHCM ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp

G.Nam

(NLĐO) - Phường Thông Tây Hội ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp, đẩy mạnh kết nối cộng đồng, hỗ trợ an sinh và thúc đẩy phong trào dùng hàng Việt

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thông Tây Hội (TPHCM) phối hợp UBND phường vừa tổ chức chương trình hưởng ứng "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn" gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2025. Sự kiện thu hút đông đảo lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp và người dân tham dự.

Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM, Đại hội Đảng bộ phường Thông Tây Hội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời tạo môi trường kết nối giữa chính quyền – doanh nghiệp – người dân, góp phần lan tỏa phong trào dùng hàng Việt Nam và chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại chương trình, UBND phường Thông Tây Hội công bố quyết định thành lập Ban vận động Hội Doanh nghiệp phường – tổ chức dự kiến trở thành "sân chơi" tập hợp, gắn kết cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động sản xuất – kinh doanh và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo vì cộng đồng.

Ban vận động gồm 10 thành viên, do ông Huỳnh Hữu Nghị - Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Kỹ Thuật Tân Hoa, làm Trưởng ban. Hai Phó Trưởng ban và các thành viên đều là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, hiệp hội ngành nghề đóng trên địa bàn.

Một phường ở TPHCM ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Ảnh 1.

Đại diện Đảng ủy và UBND phường – bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy phường, và bà Đào Thị My Thư, Chủ tịch UBND phường – đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban vận động.

Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Chủ tịch UBND phường, nhấn mạnh việc hình thành Hội Doanh nghiệp phường là bước quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo mạng lưới liên kết bền vững giữa các doanh nghiệp, góp phần xây dựng phường Thông Tây Hội ngày càng hiện đại, văn minh.

Đại diện Ban vận động, ông Huỳnh Hữu Nghị bày tỏ mong muốn Hội Doanh nghiệp sẽ trở thành cầu nối hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, cùng chung tay vì cộng đồng và hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Song song với hoạt động ra mắt Ban vận động, chương trình cũng diễn ra hoạt động trao phương tiện sinh kế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 3 phương tiện sinh kế cho 3 hội viên. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Một phường ở TPHCM ra mắt Ban vận động thành lập Hội Doanh nghiệp - Ảnh 2.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường trao 3 phương tiện sinh kế cho 3 hội viên

Cùng thời điểm, tại Công viên Làng Hoa diễn ra khu trưng bày sản phẩm địa phương, bao gồm sản phẩm đặc trưng, thủ công mỹ nghệ, hàng bình ổn giá và các sản phẩm do doanh nghiệp phường sản xuất. Khu trưng bày thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu sản phẩm Việt.

Chương trình "Ngày hội non sông – Dân tộc kết đoàn" được đánh giá là hoạt động ý nghĩa, vừa gắn kết cộng đồng, vừa khuyến khích tinh thần dùng hàng Việt, đồng thời tạo nền tảng kết nối doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại phường Thông Tây Hội trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Sôi nổi Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội

Sôi nổi Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội

(NLĐO) - Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội thu hút đông đảo người dân tham gia.

Phường Thông Tây Hội quyết tâm bứt phá

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội

Phường An Nhơn ra mắt Mini App phục vụ người dân

(NLĐO) - Phường An Nhơn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, ra mắt Zalo Mini App kết nối chính quyền và người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Chủ tịch UBND Ủy ban MTTQ người việt nam hội doanh nghiệp Phường Thông Tây Hội
