Thời sự Chính trị

Phường Thông Tây Hội quyết tâm bứt phá

GIANG NAM

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội

Phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thông Tây Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều nay, 20-8.

Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; ông Trần Văn Khuyên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM.

Đoàn kết vượt khó, phát triển ổn định

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Thông Tây Hội (trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường 8 và phường 11 quận Gò Vấp cũ) đã được nhiều thành tựu. 

Nổi bật là kinh tế phát triển ổn định theo định hướng "thương mại – dịch vụ", thu ngân sách hằng năm vượt chỉ tiêu bình quân 125%.

Công tác giảm nghèo đạt hiệu quả rõ rệt, đến cuối nhiệm kỳ 100% hộ nghèo thoát nghèo.

Thông Tây Hội quyết tâm phát triển từ chuyển đổi số đến chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

Quang cảnh đại hội

Văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, phường duy trì chuẩn "Văn minh đô thị", trên 94% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa. 

Thông Tây Hội quyết tâm phát triển từ chuyển đổi số đến chỉnh trang đô thị - Ảnh 2.

Đảng bộ phường Thông Tây Hội xác định phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển” cho nhiệm kỳ mới

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Thông Tây Hội xác định phương châm hành động "Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển", tập trung phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục hạn chế, xây dựng phường phát triển bền vững, hiện đại, nghĩa tình.

Thông Tây Hội quyết tâm phát triển từ chuyển đổi số đến chỉnh trang đô thị - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy phường Thông Tây Hội - cam kết vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Thông Tây Hội quyết tâm phát triển từ chuyển đổi số đến chỉnh trang đô thị - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thông Tây Hội ra mắt đại hội

Ba nhiệm vụ đột phá

Đảng bộ phường Thông Tây Hội xác định ba nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ tới: 

Một là, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Hai là, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước, mở rộng mảng xanh, chỉnh trang đô thị, hướng tới môi trường sống hiện đại, thân thiện.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM – đánh giá phường Thông Tây Hội có vị trí địa lý thuận lợi, mật độ dân cư cao, tốc độ đô thị hóa nhanh, tiếp giáp trục phát triển phía Tây TP HCM. Đây là địa bàn giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, hướng tới phát triển đô thị thông minh, xanh và bền vững.

Thông Tây Hội quyết tâm phát triển từ chuyển đổi số đến chỉnh trang đô thị - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng với định hướng rõ ràng, giải pháp cụ thể và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ phường Thông Tây Hội bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030 với niềm tin sẽ tạo nên bước phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, góp phần xây dựng quận Gò Vấp và TP HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Thông Tây Hội đã ra mắt tại đại hội. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường; ông Nguyễn Thanh Thủy giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Đào Thị My Thư giữ chức Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường.


