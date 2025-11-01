Sôi nổi Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội

Sáng 1-11, UBND phường Thông Tây Hội, TP HCM tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025, thu hút đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân 55 khu phố trên địa bàn tham dự.

Phát biểu khai mạc, bà Đào Thị My Thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật phường – cho biết ngày Pháp luật Việt Nam (9-11 hằng năm) không chỉ là hoạt động tuyên truyền thường niên, mà còn là dịp để lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội, dự và chỉ đạo ngày hội

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi vẽ tranh "Sắc màu Pháp luật", phiên tòa giả định "Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy"; khu gian hàng giới thiệu sách, hình ảnh tuyên truyền pháp luật; khu tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Người dân được tư vấn pháp luật miễn phí

Các nội dung này do UBND phường Thông Tây Hội phối hợp với Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7, Công an phường, cùng các đơn vị đồng hành như Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa, Công ty Luật Nguyễn Tâm & Partners thực hiện.

Nhiều tác phẩm tìm hiểu về pháp luật được các em thiếu nhi thể hiện thông qua cuộc thi vẽ

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội thi có tác phẩm xuất sắc, trong đó có giải Nhất, Nhì, Ba và giải cổ động viên sôi nổi nhất. Các đơn vị đồng hành cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa cho các đội đoạt giải, nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật.