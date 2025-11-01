Sôi nổi Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Sôi nổi Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội

G.Nam

(NLĐO) - Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội Pháp luật Việt Nam 2025 ở phường Thông Tây Hội thu hút đông đảo người dân tham gia.

Sáng 1-11, UBND phường Thông Tây Hội, TP HCM tổ chức Ngày hội Pháp luật Việt Nam năm 2025, thu hút đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân 55 khu phố trên địa bàn tham dự.

Phát biểu khai mạc, bà Đào Thị My Thư – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thông Tây Hội, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật phường – cho biết ngày Pháp luật Việt Nam (9-11 hằng năm) không chỉ là hoạt động tuyên truyền thường niên, mà còn là dịp để lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật trong nhân dân.

- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội, dự và chỉ đạo ngày hội

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra nhiều hoạt động như: Hội thi vẽ tranh "Sắc màu Pháp luật", phiên tòa giả định "Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy"; khu gian hàng giới thiệu sách, hình ảnh tuyên truyền pháp luật; khu tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

- Ảnh 2.

Người dân được tư vấn pháp luật miễn phí

Các nội dung này do UBND phường Thông Tây Hội phối hợp với Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 7, Công an phường, cùng các đơn vị đồng hành như Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa, Công ty Luật Nguyễn Tâm & Partners thực hiện.

- Ảnh 3.

Nhiều tác phẩm tìm hiểu về pháp luật được các em thiếu nhi thể hiện thông qua cuộc thi vẽ

Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đội thi có tác phẩm xuất sắc, trong đó có giải Nhất, Nhì, Ba và giải cổ động viên sôi nổi nhất. Các đơn vị đồng hành cũng dành nhiều phần quà ý nghĩa cho các đội đoạt giải, nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi, sáng tạo trong tuyên truyền pháp luật.

Tin liên quan

Đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật

Đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Quốc hội cần lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước

Phường Thông Tây Hội quyết tâm bứt phá

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Thu Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thông Tây Hội

Phường An Nhơn ra mắt Mini App phục vụ người dân

(NLĐO) - Phường An Nhơn phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, ra mắt Zalo Mini App kết nối chính quyền và người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

tư vấn pháp luật Tòa án nhân dân giáo dục pháp luật thông tây hội ngày hội pháp luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo