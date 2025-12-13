Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một phường ở TPHCM yêu cầu rà soát liên quan đến dự án "Nuôi em"

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ban điều hành khu phố cùng tổ cảnh sát khu vực thuộc phường An Phú, TPHCM rà soát liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý

Ngày 13-12, Công an phường An Phú, TPHCM có công văn gửi đến các tổ cảnh sát khu vực và Ban điều hành khu phố về việc rà soát, báo cáo vụ việc liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em".

Theo công văn này, Công an phường An Phú đề nghị Ban điều hành 7 khu phố phối cùng tổ cảnh sát khu vực tiến hành rà soát, báo cáo các vụ việc, nguồn tin, tin báo có liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn quản lý.

img

Dự án thiện nguyện "Nuôi em" lùm xùm trên mạng

Giao tổ cảnh sát khu vực chủ trì, tham mưu trưởng Công an phường báo cáo kết quả về phòng PC02, Công an TPHCM theo quy định.

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hiền, Bí thư phường An Phú xác nhận đã nắm được công văn nói trên.

Theo bà Hiền, qua báo cáo của công an phường, việc rà soát liên quan đến dự án thiện nguyện "Nuôi em" trên địa bàn là theo chỉ đạo của Công an TPHCM. 

Như Báo Người Lao Động đưa tin, Dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập hơn 10 năm trước, với mục tiêu mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao. 

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng Dự án "Nuôi em" thiếu minh bạch gây xôn xao dư luận. Ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản của dự án dự kiến trong 15 ngày, từ 22 giờ ngày 7-12.

Tin liên quan

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, dự án “Nuôi em - Nghệ An”, bên chương trình làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói gì về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

(NLĐO)- Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục có thông tin về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung?

Dự án Nuôi em "gắn mác" Trung tâm Tình nguyện quốc gia nhiều năm, vì sao không phát hiện?

(NLĐO)- Dư luận băn khoăn các dự án "Nuôi em" được gắn "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện quốc gia" nhiều năm qua, nhưng không được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Thanh Niên Việt Nam công an phường trẻ em vùng cao Công an tỉnh Nghệ An Nuôi Em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo