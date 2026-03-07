HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Một số thương hiệu gas tăng giá bán

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Theo giới kinh doanh, giá gas trong nước có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới do giá gas thế giới đã tăng khoảng 26 USD/tấn.

Theo phản ánh của một số đại lý ở TPHCM, trong ba ngày qua các nhà cung cấp như Saigon Petro, Total Gaz, Petrovietnam hay Gia Định Gas chỉ giao hàng với số lượng hạn chế, khoảng 30% so với bình thường, khiến đại lý rơi vào tình trạng thiếu hàng để bán.

Ông N.V.L, đại diện một tổng đại lý gas tại xã Hưng Long (TPHCM), cho biết Công ty Sopet Gas One đã thông báo điều chỉnh tăng giá gas từ ngày 6-3 đến hết ngày 10-3. Theo đó, giá bán tăng 833 đồng/kg (đã bao gồm GTGT). 

Theo ông, doanh nghiệp lý giải việc tăng giá do chi phí đầu vào như giá xăng dầu, tỉ giá và chi phí vận chuyển tăng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lưu ý giá gas sau ngày 10-3 có thể tiếp tục biến động theo xu hướng thị trường.

Một đại lý gas tại phường Bình Trưng (TPHCM) cũng xác nhận nguồn cung từ các hãng giảm đáng kể. Theo đại lý này, các nhà cung cấp ưu tiên giao hàng cho đối tác lâu năm, trong khi nhiều khách hàng khác tạm thời chưa được cung cấp.

Giá gas tăng cao trong năm 2026: Thực trạng và dự báo từ thị trường - Ảnh 2.

Nguồn cung cấp gas đang thiếu thụt

Do nguồn hàng hạn chế, lượng gas phân phối xuống các cửa hàng bán lẻ cũng giảm mạnh. Trước đây mỗi đại lý có thể nhận từ 30-50 bình loại 12kg mỗi ngày nhưng hiện chỉ còn khoảng 10-15 bình.

Không chỉ thiếu nguồn cung, mức chiết khấu dành cho các cửa hàng bán lẻ cũng giảm mạnh. Trước đây, cửa hàng được hưởng chiết khấu vài chục ngàn đồng mỗi bình 12kg nhưng hiện chỉ còn khoảng hơn 10.000 đồng. Nếu nguồn cung tiếp tục căng thẳng, mức chiết khấu có thể giảm xuống chỉ còn vài nghìn đồng mỗi bình.

Theo giới kinh doanh, giá gas trong nước có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới do giá gas thế giới đã tăng khoảng 26 USD/tấn. Đáng chú ý, chi phí vận chuyển cũng tăng mạnh, từ mức 80-90 USD/tấn trước đây lên gần 300 USD/tấn hiện nay.

Tin liên quan

TPHCM họp doanh nghiệp xăng dầu, gas, điện ứng phó biến động từ Trung Đông

TPHCM họp doanh nghiệp xăng dầu, gas, điện ứng phó biến động từ Trung Đông

(NLĐO) - Chiều 5-3, Sở Công Thương TPHCM tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp xăng dầu, gas... trên địa bàn trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang

Chở gas không an toàn

Trên đường Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận, TP HCM, một thanh niên đi xe máy gắn bệ phía sau chở 2 bình gas lớn lưu thông khiến nhiều người lo ngại (ảnh).

Phát hiện hàng ngàn bình gas giả tại Đồng Nai

(NLĐO)- Các đối tượng thu gom, mua lại gas từ TPHCM rồi vận chuyển về Đồng Nai để sản xuất hàng ngàn bình gas giả loại 12 kg và 45 kg.

chi phí vận chuyển giá xăng dầu gas giá gas TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo