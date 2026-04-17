Một thai phụ gặp biến chứng nguy hiểm, phải triệt sản để giữ tính mạng

Tối 17-4, Bệnh viện Đa khoa Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết đã can thiệp kịp thời, cứu sống một thai phụ gặp biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm và hiếm gặp.

Bác sĩ thăm khám cho thai phụ sau phẫu thuật.

Trước đó, bệnh nhân ở xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Tân Thạnh trong tình trạng đau bụng dữ dội, ra máu âm đạo nhiều. Do tiên lượng nặng, bệnh nhân lập tức được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Long An.

Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, mạch nhanh (130 lần/phút), huyết áp tụt chỉ còn 90/60 mmHg.

Kết quả siêu âm cho thấy thai trong tử cung khoảng 11 tuần, nhưng ổ bụng tràn ngập dịch, nghi xuất huyết nội nghiêm trọng.

Do đó, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ, chuyển thẳng bệnh nhân vào phòng mổ.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở ổ bụng và ghi nhận ổ bụng chứa đầy máu loãng lẫn máu cục; tử cung bị vỡ một đoạn khoảng 1cm ngay tại vị trí sẹo mổ cũ, bánh nhau lộ ra ngoài và máu đang phun thành dòng.

Tổng lượng máu mất lên đến 2.300 ml, gần một nửa lượng máu trong cơ thể người trưởng thành.

Ê-kíp đã nhanh chóng khâu cầm máu, xử trí tổn thương và hồi sức tích cực. Điều đáng mừng là các bác sĩ đã bảo tồn thành công tử cung cho thai phụ dù tổn thương rất phức tạp.

Do thai phụ mổ lấy thai 2 lần và vừa trải qua biến chứng vỡ tử cung cực kỳ nguy hiểm nên các bác sĩ đã tư vấn thực hiện triệt sản để đảm bảo an toàn tính mạng lâu dài.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.