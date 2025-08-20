Một thanh niên ở Quảng Ngãi tử vong khi đi bắt cá

Tối 20-8, UBND xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh A.T (SN 2009, trú thôn 9, xã Đăk Kôi) bị chết đuối cho gia đình để tổ chức tang lễ.

Chiều cùng ngày, anh A.T cùng nhóm bạn đến khu vực đập Đăk Toa (xã Đăk Kôi) bắt cá rồi không may bị nước cuốn mất tích.

Nhóm người đi cùng đã thông tin đến người nhà và lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm.

Sau khi có mặt tại hiện trường, 7 cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng thiết bị tìm kiếm anh A.T. Tuy nhiên, hiện trường có mực nước sâu trung bình từ 3-5 mét, dưới lòng sông có nhiều cọc sắt gây khó khăn và nguy hiểm cho công tác tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tích cực tìm kiếm, khoảng 17 giờ cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã tìm thấy thi thể anh A.T và đưa lên bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho anh A.T.