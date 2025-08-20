Một thanh niên ở Quảng Ngãi tử vong khi đi bắt cá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một thanh niên ở Quảng Ngãi tử vong khi đi bắt cá

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau gần 2 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện thi thể thanh niên bị đuối nước tử vong khi đánh bắt cá với nhóm bạn.

Tối 20-8, UBND xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh A.T (SN 2009, trú thôn 9, xã Đăk Kôi) bị chết đuối cho gia đình để tổ chức tang lễ.

Chiều cùng ngày, anh A.T cùng nhóm bạn đến khu vực đập Đăk Toa (xã Đăk Kôi) bắt cá rồi không may bị nước cuốn mất tích. 

Nhóm người đi cùng đã thông tin đến người nhà và lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm.

Một thanh niên ở Quảng Ngãi tử vong khi đi bắt cá- Ảnh 1.

Sau gần 2 giờ tích cực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh A.T và bàn giao cho chính quyền địa phương cùng gia đình

Sau khi có mặt tại hiện trường, 7 cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã dùng thiết bị tìm kiếm anh A.T. Tuy nhiên, hiện trường có mực nước sâu trung bình từ 3-5 mét, dưới lòng sông có nhiều cọc sắt gây khó khăn và nguy hiểm cho công tác tìm kiếm.

Sau gần 2 giờ tích cực tìm kiếm, khoảng 17 giờ cùng ngày, các cán bộ chiến sĩ Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 đã tìm thấy thi thể anh A.T và đưa lên bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho anh A.T.

Tin liên quan

Kỹ năng sống: Bảo vệ trẻ khỏi đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

Kỹ năng sống: Bảo vệ trẻ khỏi đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

(NLĐO) - Tập luyện thể thao và rèn luyện kỹ năng sống là một vài cách giúp trẻ phòng chống đuối nước và nguy cơ "bắt cóc online"

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong

(NLĐO)- Giữa đêm tối, chiếc xe bán tải chở 4 người đi vào khu vực lòng hồ Bến Châu khu Phú Ninh, phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) thì bị ngập nước

Xót xa 2 anh em ruột đuối nước thương tâm khi cứu nhau dưới kênh

(NLĐO) - Phát hiện em trai đang chới với dưới kênh Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), người anh lao xuống để ứng cứu nhưng do nước chảy xiết khiến cả 2 bị đuối nước tử vong.

tỉnh Quảng Ngãi cứu nạn, cứu hộ tìm thấy thi thể tử vong thanh niên bắt cá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo