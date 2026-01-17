Một thanh niên trúng Vietlott hơn 20 tỉ đồng "hết sức bất ngờ"

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết vừa trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 cho anh N.H.T, một thanh niên ở Cao Bằng, với giá trị giải thưởng hơn 20 tỉ đồng.

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh T. là người trúng thưởng độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35, kỳ quay số 10-1.

Anh T. là thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS)

Anh N.H.T ( người đeo mặt nạ) nhận giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35

Anh N.H.T. cho biết mình có thói quen giải trí với xổ số tự chọn khoảng hơn một năm gần đây khi thấy có Vietlott SMS trên Momo. Anh thường chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hay xổ số mới nhất của Vietlott là Lotto 5/35.



Anh T. thường mua khoảng 2 – 3 dãy số mỗi lần nhưng khi thấy giá trị giải độc đắc đã vượt 12 tỉ đồng và không có người trúng thưởng, anh đã mua nhiều hơn vào kỳ chia giải để có cơ hội trúng thưởng. Các dãy số mà anh mua đều là số chọn ngẫu hứng.

"Khi nhận được tin nhắn thông báo trúng giải độc đắc, tôi hết sức bất ngờ xen lẫn vui mừng. Tôi sẽ tiếp tục công việc hiện tại và lên kế hoạch để sử dụng số tiền trúng thưởng hợp lý"- anh T. bày tỏ.

Tại buổi lễ nhận thưởng, anh N.H.T. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.