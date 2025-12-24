Vé số Vietlott trúng giải Jackpot 2 bán ở tỉnh Sơn La





Ngày 24-12, Công ty Xổ sổ điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 23-12, một tờ vé số loại hình Power 6/55 trúng giải độc đắc 2 trị giá hơn 4,1 tỉ đồng.

Tờ vé số Power 6/45 trúng giải độc đắc có 5 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot 1 là 02-10-16-25-32-38 và 1 cặp số trùng với số đặc biệt 03. Vé này được phát hành tại một điểm bán hàng của Vietlott tại tỉnh Sơn La.

Trước đó, tại kỳ quay số ngày 16-12, hội đồng quay thưởng của Vietlott cũng tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 2, trị giá 3,8 tỉ đồng.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị giải Jackpot 1 vượt qua 100 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua đã tăng mạnh.

Số lượng vé số Power 6/55 phát hành rất lớn. Thế nên, xác suất trúng giải Jackpot là rất cao. Kết quả, trong 4 kỳ quay số gần nhất đã có 2 vé trúng giải Jackpot 2.