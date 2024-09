Một thiếu úy công an bị đâm trọng thương

Ngày 30-9, đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đã đến thăm hỏi, động viên thiếu úy Tạ Quốc Anh, cán bộ Công an xã Đại Cương (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) bị một thanh niên đâm trọng thương khi thực hiện nhiệm vụ.



Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, và đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên thiếu úy Tạ Quốc Anh bị đâm trọng thương khi đi làm nhiệm vụ. Ảnh: Công an Hà Nam

Trước đó, khoảng 0 giờ 55 phút, ngày 28-9, Công an xã Đại Cương nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực đường Quốc lộ 38 (thôn Thịnh Đại, xã Đại Cương) xuất hiện 3 thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát, mang theo hung khí, gồm dao nhọn và gạch đe dọa người dân đi đường.

Ngay sau đó, Công an xã Đại Cương đã phân công thiếu úy Tạ Quốc Anh, cán bộ Công an xã Đại Cương và ông Trương Tiến Bộ, cán bộ tổ an ninh cơ sở tới hiện trường xác minh vụ việc.

Khi tới địa điểm người dân phản ánh, lực lượng công an phát hiện 3 thanh niên gồm: Bùi Văn Thịnh (SN 1996); Bùi Văn Sử (SN 2002, cùng ngụ huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và Bùi Văn Dần (SN 2006, ngụ huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đang đứng ở Quốc lộ 38, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi tiếp cận 3 thanh niên trên, bất ngờ bị Bùi Văn Dần cầm dao nhọn đâm trúng vùng ngực của thiếu tá Tạ Quốc Anh, gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu. 3 thanh niên trên ngay sau đó đã bị bắt giữ và đưa về trụ sở Công an xã Đại Cương để làm việc.

Hiện, sức khỏe thiếu tá Tạ Quốc Anh đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hà Nội - Đồng Văn (Hà Nam).