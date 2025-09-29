HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Một thứ trong trái cây có thể trở thành thuốc hỗ trợ trị ung thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Mỹ phát hiện ra rằng zeaxanthin có thể tăng cường hiệu quả của liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư.

Một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí y học Cell Reports Medicine cho biết một hợp chất tự nhiên là zeaxanthin có thể thúc đẩy khả năng chống lại khối u của một số tế bào miễn dịch. Do vậy, nó có tiềm năng trở thành công cụ hỗ trợ liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư.

Một thứ trong trái cây có thể trở thành thuốc hỗ trợ trị ung thư - Ảnh 1.

Zeaxanthin tạo nên màu vàng cho một số loại thực phẩm và cũng có thể hỗ trợ liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư - Ảnh: CLEVELAND CLINIC

Zeaxanthin là một carotenoid (sắc tố hữu cơ) tồn tại trong nhiều loại thực phẩm

Nó thường mang lại màu vàng đặc trưng, nên tồn tại trong các loại thực phẩm có màu vàng, cam bao gồm các loại trái cây họ cam - quýt, xoài, đu đủ, bắp, bí đỏ, ớt chuông vàng, trứng... Rau màu xanh lá đậm cũng chứa nhiều sắc tố này dù màu của diệp lục lấn át.

Trong nghiên cứu mới này, nhóm tác giả từ Đại học Chicago (Mỹ) đã xác định zeaxanthin là một hợp chất trực tiếp thúc đẩy hoạt động của tế bào T CD8+, là loại tế bào miễn dịch chịu trách nhiệm tiêu diệt tế bào khối u trong bệnh ung thư.

Các tế bào T này phụ thuộc vào một cấu trúc được gọi là thụ thể tế bào T (TCR) để phát hiện và loại bỏ các tế bào bất thường.

Việc bổ sung zeaxanthin giúp ổn định và củng cố phức hợp TCR trên tế bào T CD8+ khi chúng tiếp xúc với tế bào ung thư.

Tác dụng củng cố này khuếch đại tín hiệu nội bào, dẫn đến hoạt hóa tế bào T mạnh hơn, sản xuất cytokine nhiều hơn và cải thiện hiệu suất tiêu diệt khối u.

Tuy nhiên để đạt được hiệu quả điều trị bệnh ung thư, nó cần được sử dụng với liều lượng và cách thức hợp lý, cũng như kết hợp với liệu pháp miễn dịch.

Đây chỉ mới là phát hiện ban đầu, nhưng việc triển khai các bước tiếp theo sẽ không quá khó khăn bởi zeaxanthin hiện đã được bán ở khắp nơi dưới dạng thực phẩm bổ sung tăng cường sức khỏe mắt.

Nó không đắt, dễ mua, dung nạp tốt và quan trọng nhất là tính an toàn của nó đã được chứng minh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thử nghiệm lâm sàng đối với bệnh nhân ung thư trong tương lai.


