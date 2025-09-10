Một trường đại học bắt tay với Việc Làm Tốt phát triển nguồn nhân lực Logistics 4.0

Mới đây, Việc Làm Tốt (vieclamtot.com) - nền tảng tuyển dụng số lượng lớn thuộc Chợ Tốt và Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM (UMT) đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược (MoU), mở ra hướng đi mới trong đào tạo và kết nối việc làm cho sinh viên.

Xây dựng hệ sinh thái nghề nghiệp bền vững

Theo thỏa thuận, hai bên cam kết xây dựng hệ sinh thái nghề nghiệp bền vững, kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, đặc biệt trong lĩnh vực Logistics 4.0 – ngành đang được dự báo đạt giá trị 5,75 tỉ USD vào năm 2025.

Với sự ứng dụng mạnh mẽ của IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và hệ thống vật lý không gian mạng (CPS), Logistics 4.0 được xem là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế số.

Sinh viên UMT được nâng tầm trải nghiệm thực tiễn ngành Logistics 4.0 thông qua hợp tác với Việc Làm Tốt

Tập trung vào 3 định hướng chính

Hợp tác chiến lược giữa UMT và Việc Làm Tốt tập trung vào ba định hướng chính. Đầu tiên là kết nối thực tập chuyên sâu. Theo đó, sinh viên UMT sẽ có cơ hội trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp logistics ứng dụng công nghệ 4.0, tham gia dự án nghiên cứu AI và giải quyết các bài toán thực tiễn.

Tiếp đến là kết nối việc làm thông qua nền tảng Việc Làm Tốt. Sinh viên được tiếp cận với nhiều cơ hội nghề nghiệp, được hỗ trợ xây dựng hồ sơ, chuẩn bị kỹ năng phỏng vấn và tìm việc phù hợp sau khi ra trường.

Cuối cùng là xây dựng hệ sinh thái nghề nghiệp. Hai bên phối hợp sẽ tổ chức hội thảo, tọa đàm trực tuyến, sự kiện kết nối nhằm tạo kênh giao lưu trực tiếp giữa doanh nghiệp và sinh viên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ThS. Huỳnh Thúy Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học UMT – nhìn nhận hợp tác với Việc Làm Tốt là bước đi chiến lược, giúp sinh viên biến kiến thức thành trải nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động số.

Bà Hoàng Thị Minh Ngọc – Giám đốc Việc Làm Tốt – nhấn mạnh chia sẻ mong muốn trở thành cầu nối bền vững giữa nhà tuyển dụng và sinh viên. "Với nguồn nhân lực trẻ, năng động từ UMT, hợp tác này không chỉ dừng ở cơ hội thực tập mà còn mở rộng sang nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái nhân tài Logistics 4.0 cho Việt Nam" - bà Minh Ngọc nói.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tiễn, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của UMT và Việc Làm Tốt trong việc phát triển nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, sẵn sàng cho kỷ nguyên chuyển đổi số.