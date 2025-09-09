HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Chiều một ngày cuối tháng 8, chúng tôi có mặt tại căn nhà vừa được sửa khang trang của ông Nguyễn Văn Tiện (xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Lúc này, ông Tiện đang trò chuyện với con trai là anh Nguyễn Tiến Đông (29 tuổi, làm việc tại Hàn Quốc) qua điện thoại.

Qua điện thoại, anh Đông cho biết sau 2 năm, anh đã gửi về gần 800 triệu đồng, giúp bố mẹ trả hết nợ và sửa nhà. Quan trọng hơn là anh đã học được nghề, tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Tại các KCN trong tỉnh, đời sống công nhân cũng đang khởi sắc. Anh Trần Văn Thành (40 tuổi, ở xã Quảng Trạch) - công nhân may Công ty Tong Power Quảng Bình, kể: "Trước đây lương của tôi khoảng 7 - 8 triệu đồng/tháng, nay tăng trên 10 triệu đồng. Hai vợ chồng tôi trung bình mỗi tháng thu nhập hơn 20 triệu đồng, đây là thu nhập ổn định và quan trọng nhất là làm việc tại quê hương nên an tâm gắn bó lâu dài".

Theo Sở Nội vụ Quảng Trị, việc gắn đào tạo nghề với nhu cầu doanh nghiệp (DN) trong tỉnh và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động đang trở thành đòn bẩy giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Trị, cho biết bức tranh lao động năm nay có nhiều tín hiệu tích cực khi số lượng, chất lượng việc làm và thu nhập của người lao động (NLĐ) được cải thiện rõ rệt. Nhất là NLĐ đi làm việc ở nước ngoài đã trở thành nguồn lực quan trọng, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở - Ảnh 1.

Những ngôi nhà khang trang ven sông Gianh, tỉnh Quảng Trị

"Quảng Trị xác định giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, mở rộng thị trường lao động quốc tế tại các quốc gia có điều kiện lao động tốt. Mục tiêu không chỉ là tạo việc làm mà còn thu nhập ổn định để giữ chân NLĐ" - bà Hoa nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thị trường lao động Quảng Trị vẫn còn nhiều "nút thắt", nhất là tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao. Ngành du lịch - dù sở hữu tiềm năng lớn vẫn đối mặt khoảng trống về chất lượng nhân lực, trở thành lực cản cho phát triển. Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ còn thấp, trong khi yêu cầu của DN ngày càng cao về chuyên môn, kỹ năng và ngoại ngữ.

Vì vậy, thời gian qua, UBND tỉnh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên nông thôn và con em hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều ngành nghề du lịch - dịch vụ được miễn, giảm học phí, có chính sách vay vốn ưu đãi để học viên theo học dài hạn. Một số trường nghề còn phối hợp DN bao tiêu đầu ra, cam kết tuyển dụng sau đào tạo. Đây được xem là cách giữ chân lao động trẻ, giúp họ yên tâm học nghề và lập nghiệp tại quê hương.

Trong 8 tháng đầu năm 2025, tỉnh Quảng Trị giải quyết việc làm cho gần 29.000 lao động, trong đó có 8.600 người đi làm việc ở nước ngoài. Ở trong nước, đào tạo nghề gắn nhu cầu DN và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động để nâng thu nhập cho NLĐ.


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG: Nhiều thị trường mới, thu nhập tốt

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG: Nhiều thị trường mới, thu nhập tốt

Với thu nhập hấp dẫn và điều kiện làm việc tốt, các thị trường mới đang trở thành điểm đến tiềm năng cho lao động Việt Nam

Minh bạch phí xuất khẩu lao động

Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động

Nhiều thay đổi ở các thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm

(NLĐO) - Các thị trường lao động trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) mở rộng chính sách thu hút lao động và các phúc lợi khác

cơ hội nghề nghiệp đời sống công nhân đào tạo nghề xuất khẩu lao động giải quyết việc làm chất lượng nguồn nhân lực
