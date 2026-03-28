Một trường đại học ở miền Tây hợp tác với đối tác Pháp

Ngày 28-3, Trường Trường Đại học Cửu Long có buổi tiếp và làm việc với Tổ chức Solidarité Formation Santé (ALYT) đến từ Pháp về việc hợp tác trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến lĩnh vực y tế.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ trao đổi thông tin với bà Ai-Lien Roure

Phát biểu tại buổi làm việc, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long, cho biết đây là lần thứ 2 nhà trường hợp tác với đối tác tại Pháp.

Hiện tại, trường có gần 200 lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại trường, gồm: Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Sri-Lanka, Ấn Độ... Phần lớn các lưu học sinh này học các ngành liên quan đến lĩnh vực y tế. Sắp tới, nhà trường sẽ có thêm một số sinh viên Nhật Bản, Lào, Campuchia, Thái Lan... sang học tại trường.

"Trường đã phát triển đội ngũ hơn 1.300 cán bộ, giảng viên. Quy mô đào tạo của trường gần 42.000 sinh viên. Trong đó, khối ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Sức khỏe có khoảng 12.000 sinh viên, với hơn 600 giảng viên là bác sĩ, dược sĩ CKI, CKII. Ngoài ra, trường có nhiều giảng viên nước ngoài giảng dạy như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan...

Thời gian tới, mong rằng sự hợp tác giữa Trường Đại học Cửu Long và ALYT sẽ thành công tốt đẹp" - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long bày tỏ.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Đại học Cửu Long đã có những trao đổi cùng với lãnh đạo ALYT về một số vấn đề liên quan đến việc hợp tác trong thời gian tới giữa 2 bên như: Giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, giao lưu học thuật, văn hóa, trao đổi sinh viên… Đặc biệt, hợp tác triển khai các dự án về đào tạo điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi.

Bà Ai-Lien Roure, Chủ tịch ALYT, thông tin rằng từ năm 2015, ALYT đã triển khai hợp tác với Trường Cao đẳng y tế Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp. Sau 10 năm triển khai hợp tác, ALYT có khoảng 18 chuyến công tác tại Đồng Tháp và có 70 sinh viên Pháp sang Đồng Tháp thực tập.

Thời gian tới, ALYT mong muốn hợp tác với Trường Đại học Cửu Long nhằm nâng cao khả năng đào tạo và vì sức khỏe cộng đồng, chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Chiều cùng ngày, Trường Đại học Cửu Long và ALYT tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: Trao đổi học thuật và đào tạo; tổ chức chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; triển khai thực tập lâm sàng, đào tạo liên tục (CME)….

Tổ chức ALYT cho biết sẽ là cầu nối kết nối Trường Đại học Cửu Long hợp tác với hệ thống bệnh viện, tổ chức tại Pháp.