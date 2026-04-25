Một trường đại học ở TPHCM ứng dụng hệ thống mô phỏng nha khoa vào đào tạo

Tại hội nghị khoa học "Ứng dụng công nghệ số, mô phỏng và AI trong đào tạo nha khoa" diễn ra ngày 25-4, Trường ĐH Gia Định chính thức giới thiệu hệ thống mô phỏng nha khoa SIMtoCARE được trường đưa vào giảng dạy, mở ra hướng tiếp cận mới cho đào tạo ngành Răng - hàm - mặt.

Theo giới thiệu, SIMtoCARE sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật như khả năng phản hồi xúc giác với độ chính xác cao, giúp tái hiện chân thực cảm giác thao tác lâm sàng.

Hệ thống còn được trang bị màn hình 3D tự động lập thể, không cần sử dụng kính hỗ trợ, cùng công nghệ thực tế hỗn hợp cho phép người học quan sát đồng thời thao tác tay và cấu trúc giải phẫu.

Đặc biệt, SIMtoCARE có khả năng tích hợp dữ liệu CT và quét trong miệng để hỗ trợ lập kế hoạch điều trị, qua đó giúp sinh viên tiếp cận quy trình nha khoa hiện đại ngay trong môi trường đào tạo.

Nhờ hệ thống này, người học có thể thực hành đa dạng kỹ thuật từ điều trị sâu răng, phục hình, nội nha đến cấy ghép implant và nha chu với nhiều cấp độ khó khác nhau.

Tất cả được thực hiện trong môi trường an toàn, không xâm lấn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo thực hành.

PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, cho biết việc đưa SIMtoCARE vào giảng dạy không chỉ giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết mà còn nâng cao kỹ năng trước khi tiếp cận bệnh nhân thực tế. Đây được xem là giải pháp góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả điều trị trong lĩnh vực nha khoa.