Một trường ĐH ở TPHCM dự kiến tuyển sinh 6 phương thức

Năm 2026, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) dự kiến tuyển sinh theo 6 phương thức, bao gồm: Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2026 của ĐHQG TPHCM, xét kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT 2026, xét học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn lớp 12, xét học bạ theo điểm trung bình cả năm lớp 12 và xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT.

Trong đó, phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi THPT và điểm học bạ THPT là phương thức mới của năm 2026.

Sinh viên trúng tuyển HUTECH làm thủ tục nhập học năm 2025

Điểm xét tuyển phương thức này được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = (Điểm thi THPT + Điểm học bạ THPT)/2.

Ngoài ra, HUTECH dự kiến tổ chức kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính V-SAT 2026 vào 22-3.

Năm 2025, ở phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn HUTECH dao động 15 - 19 điểm (tùy ngành). Trong đó, điểm chuẩn ngành dược học là 19 điểm; ngành điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học là 17 điểm; các ngành còn lại có điểm chuẩn 15 điểm.

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành dược học là 21 điểm; ngành điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học là 19 điểm; các ngành còn lại là 18 điểm.

Xuất hiện e-HUTECH giả mạo Đầu tháng 12-2025, Trung tâm Quản lý công nghệ HUTECH phát hiện có sự xuất hiện của nhiều phiên bản e-HUTECH giả mạo trên APKPure và một số kho tải của bên thứ ba. Nhà trường khẳng định đây không phải là ứng dụng do nhà trường phát triển và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với an toàn thông tin của người dùng. Các ứng dụng giả mạo này có thể chứa mã độc, dẫn tới nguy cơ bị chiếm quyền tài khoản e-HUTECH, làm sai lệch dữ liệu học tập hoặc giảng dạy. Nghiêm trọng hơn, người dùng có thể bị rò rỉ thông tin cá nhân như họ tên, mã số sinh viên hoặc mã số cán bộ, email và các dữ liệu học tập, công tác. Nếu thiết bị có lưu đăng nhập các nền tảng như Gmail, Facebook, Zalo, LMS hoặc ví điện tử, việc bị đánh cắp tài khoản cũng hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà trường khuyến cáo toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tuyệt đối không tải ứng dụng e-HUTECH từ APKPure, Uptodown, APKCombo hay những kho ứng dụng không chính thức.




