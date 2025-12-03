HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

TPHCM công bố các mốc thời gian quan trọng của thi lớp 10, tuyển sinh đầu cấp năm 2026

Đặng Trinh

(NLĐO) - Lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM được chia làm 4 giai đoạn.

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có kế hoạch dự kiến các mốc thời gian quan trọng của kỳ tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

Theo đó, lịch trình triển khai các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026 ở TPHCM, được chia làm 4 giai đoạn. Cụ thể:

Giai đoạn 1: Rà soát và đánh giá, thời gian từ 1-1 đến 28-2-2026

Ở giai đoạn này sẽ thực hiện thống kê dữ liệu học sinh toàn TP. Đánh giá năng lực tiếp nhận học sinh của các cơ sở giáo dục. Từ đó xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết. 

Giai đoạn 2: Từ 1-2 đến 31-3-2026

Sở GD-ĐT xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh các cấp. Lấy ý kiến các bên liên quan và ban hành kế hoạch chính thức. 

Giai đoạn 3 là giai đoạn triển khai và tổ chức

Giai đoạn này từ ngày 31-3 đến 31-5-2026: Thực hiện tuyên truyền và phổ biến kế hoạch, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất. 

Giai đoạn 4: Tổ chức thi và giám sát, từ 1-6 đến 31-8-2026

Tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh; giám sát và đánh giá kết quả, tổng kết và rút kinh nghiệm. 

TPHCM công bố các mốc thời gian quan trọng của tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh lớp 10 năm 2026 - Ảnh 1.

Một kỳ thi lớp 10 ở TPHCM

Sau sáp nhập, TPHCM có quy mô ngành GD-ĐT lớn nhất cả nước. Năm học 2025-2026, TPHCM có gần 2,6 triệu học sinh, hơn 3.500 trường học và 110.000 giáo viên các cấp.

Năm học 2026-2027, TPHCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn TP, tương đương khoảng 150.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9 năm học 2025-2026.

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố cấu trúc, đề thi minh họa kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM. Theo đó, TPHCM tiếp tục "chốt" 3 môn thi vào lớp 10 ở năm học tới gồm: Ngữ văn, toán, tiếng Anh.

Để chuẩn bị cho việc xây dựng các phương án tuyển sinh đầu cấp, lớp 10 năm học 2026-2027 sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến kỳ tuyển sinh lớp 10 kết hợp cả hai phương thức xét tuyển và thi tuyển để phù hợp với thực tế.

Tin liên quan

Giáo viên nói về đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm 2026, học sinh cần đặc biệt lưu ý

Giáo viên nói về đề thi lớp 10 môn ngữ văn năm 2026, học sinh cần đặc biệt lưu ý

(NLĐO)- Ngữ liệu trong đề thi ngữ văn không có trong cả ba bộ sách giáo khoa. Học sinh cần chủ động đọc thêm các văn bản để có thêm nhiều trải nghiệm thực tế.

Trước sáp nhập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện ra sao?

(NLĐO)- Trước khi sáp nhập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở cả 3 địa phương đều thực hiện theo phương thức thi tuyển.

TP HCM công bố đề thi tham khảo kỳ thi lớp 10 năm 2026

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM đã chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026.

