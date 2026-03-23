Thời sự

Một tuyến đường đang "đốn tim" giới trẻ TPHCM

G.Nam - Ảnh và clip Kha Thiên Lộc

(NLĐO) - Con đường trải nhựa phẳng lỳ, uốn mình giữa không gian xanh mướt cùng điểm nhấn nổi bật là những tán hoa Kèn Hồng nở rộ, sắc hồng dịu dàng

Là một trong những tuyến đường đẹp bậc nhất ngoại thành TPHCM, đường Rừng Sác không chỉ gây ấn tượng bởi khung cảnh rừng ngập mặn xanh mát mà còn giữ vai trò trục giao thông huyết mạch kết nối trung tâm TP với các xã Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông.

- Ảnh 1.

Chạy xuyên vùng rừng ngập mặn đặc trưng, đường Rừng Sác mang đến cảm giác như lạc vào một “hành lang xanh” hiếm có gần đô thị lớn

- Ảnh 2.

Tuyến đường dài hơn 36 km, rộng 30 m với 6 làn xe, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển về các điểm đến nổi tiếng như chiến khu Rừng Sác – căn cứ cách mạng quan trọng trong kháng chiến, hay Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ – “lá phổi xanh” của thành phố.

- Ảnh 3.

Toàn cảnh đường Rừng Sác uốn lượn giữa rừng ngập mặn xanh mướt, tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP HCM với huyện Cần Giờ.

- Ảnh 4.

Men theo đường Rừng Sác, du khách như lạc vào không gian xanh mát của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

- Ảnh 5.

Dải nhựa của đường Rừng Sác nổi bật giữa “biển xanh” rừng ngập mặn, tạo nên một trong những cung đường đẹp nhất ngoại thành TPHCM.

- Ảnh 6.

Đường Rừng Sác – tuyến đường “xanh” dẫn về Cần Giờ, đang thu hút người dân check-in dịp cuối tuần.

- Ảnh 7.

Đường Rừng Sác hiện có quy mô 6 làn xe, song hệ thống cầu trên tuyến chưa đồng bộ, cần sớm được nâng cấp để đáp ứng nhu cầu giao thông.

- Ảnh 8.

Không cần đi xa, ngay tại TPHCM cũng có một cung đường khiến giới trẻ “mê mẩn”

- Ảnh 9.

Nhiều người cho biết họ lầm tưởng đây là Đà Lạt bởi không gian xanh mát

- Ảnh 10.

Trên tuyến đường Rừng Sác, có nhiều loại hoa được trồng như hoa Kèn Hồng, hoa Bò Cạp Vàng, hoa Diệp Vàng,...

- Ảnh 11.

Những hàng hoa đua nhau bung nở, nhuộm sắc hồng, tím cho tuyến đường, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ

- Ảnh 12.

Cung đường như “thay áo mới” khi các loài hoa đồng loạt khoe sắc, mang đến vẻ lãng mạn, yên bình

- Ảnh 13.

Hoa nở rực rỡ hai bên đường, biến hành trình đi qua trở thành trải nghiệm đầy thi vị

- Ảnh 14.

Cung đường đẹp như tranh vẽ đang gây “sốt” trên mạng xã hội những ngày qua

- Ảnh 15.

Vẻ đẹp lãng mạn của tuyến đường khiến nhiều người ví như “góc trời châu Âu” giữa lòng thành phố

- Ảnh 16.

Không khí trong lành, cảnh sắc nên thơ giúp nơi đây nhanh chóng chiếm trọn cảm tình giới trẻ

- Ảnh 17.

Tuyến đường bỗng trở thành “tọa độ sống ảo” được săn đón nhất thời điểm này

- Ảnh 18.

Một tuyến đường đang “đốn tim” giới trẻ TP HCM nhờ vẻ đẹp thơ mộng hiếm có

- Ảnh 19.

Một cây hoa Kèn Hồng cổ thụ đầy hoa

- Ảnh 20.

Dưới tán hoa Kèn Hồng dễ trở thành background “triệu like”

- Ảnh 21.

Sắc hoa ngập tràn, góp phần tạo nên vẻ đẹp nên thơ, thu hút người dân và du khách dừng chân chiêm ngưỡng

Ngắm đường Rừng Sác từ trên cao

Tin liên quan

UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào tháng 10-2026.

Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

(NLĐO) - Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh mong đại biểu nếu trúng cử tăng cường đấu tranh tội phạm, giám sát dự án lấn biển...

Đề xuất đầu tư tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài 14 km

(NLĐO) - Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14 km, dự kiến khởi công vào quý II/2026

không gian xanh Cần Giờ đốn tim rừng ngập mặn mạng xã hội TPHCM
