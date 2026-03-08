HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất đầu tư tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài 14 km

ĐAN QUẾ

(NLĐO) - Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu dài hơn 14 km, dự kiến khởi công vào quý II/2026

Tập đoàn Vingroup vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu (trước khi sáp nhập) theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).

Đề xuất làm tuyến vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu hơn 92.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Vingroup đề xuất đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 92.662,9 tỉ đồng (đã bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng khoảng 9.227,5 tỉ đồng). Toàn bộ nguồn vốn sẽ do nhà đầu tư huy động, gồm vốn chủ sở hữu khoảng 12.515 tỉ đồng và vốn vay thương mại khoảng 70.920 tỉ đồng. Dự án không sử dụng vốn đầu tư công, nhà đầu tư được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng.

Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn xã Cần Giờ và khu vực vịnh Gành Rái, kết nối trực tiếp sang các phường Tam Thắng, Vũng Tàu và Rạch Dừa. Điểm đầu tuyến tại Km0+000 trên đường Biển Đông 2 thuộc khu đô thị Cần Giờ, điểm cuối tại Km14+060, giao với đường quy hoạch Sao Mai – Bến Đình và đường 30/4. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 137,5 ha.

Theo kế hoạch, dự án có thể khởi công vào quý II/2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý I/2029.

Tuyến đường vượt biển có tổng chiều dài khoảng 14,06 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với vận tốc 80 km/giờ và quy mô 6 làn xe cơ giới. Trong đó, phần cầu vượt biển dài khoảng 7,97 km; phần hầm vượt biển dài 3,1 km, gồm hầm dìm, hầm kín và hầm hở; phần đường dẫn dài khoảng 2,99 km.

Công trình cũng bao gồm hai đảo nhân tạo tại khu vực kết nối giữa cầu và hầm. Phần cầu vượt biển có bề rộng 27 m, còn phần hầm vượt biển rộng khoảng 35,1 m. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng nút giao với đường 30/4 tại khu vực phường Tam Thắng và Rạch Dừa.

Về giải phóng mặt bằng, tổng chi phí sơ bộ khoảng 479,71 tỉ đồng. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ do UBND TPHCM chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, bảo đảm công khai, minh bạch và ổn định đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Theo đề xuất của Vingroup, dự án sẽ được chia thành hai dự án thành phần gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phần xây dựng tuyến đường vượt biển. Toàn bộ chi phí đầu tư, bao gồm cả chi phí giải phóng mặt bằng, sẽ do nhà đầu tư chi trả.

Đổi lại, Nhà nước sẽ thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất đối ứng tương đương giá trị công trình.

Theo kế hoạch dự kiến, trong quý I/2026 sẽ hoàn tất việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và lựa chọn nhà đầu tư. Công tác giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng dự kiến thực hiện từ quý II/2026, hoàn thành công trình vào năm 2029.

Theo nhà đầu tư đề xuất, việc xây dựng tuyến đường vượt biển này nhằm hình thành trục kết nối trực tiếp giữa TPHCM và khu vực Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn khoảng 15–20 phút. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51, tăng năng lực kết nối với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế biển tại Cần Giờ.

Dự án được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Đông Nam Bộ, kết nối với các tuyến hạ tầng lớn đang và sẽ triển khai như tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường ven biển và các tuyến giao thông trục chính tại Cần Giờ.

Ngoài ra, tuyến đường vượt biển được kỳ vọng tạo động lực phát triển các khu đô thị ven biển, khu du lịch sinh thái Cần Giờ cũng như khu công nghiệp Long Sơn, đồng thời tăng cường khả năng khai thác hệ thống cảng biển trong khu vực.

