Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

Ngày 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ và xã Bình Khánh (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 7) và người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử số 7 có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, gồm: ông Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cần Giờ

Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu lý lịch trích ngang và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ, kinh nghiệm công tác của những người ứng cử.

Cử tri Nguyễn Văn Xuân (xã Cần Giờ) đánh giá cao phẩm chất đạo đức và vai trò của các ứng cử viên, trong đó có những người đang công tác trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Ông Xuân mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, điều tra, truy tố và xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm.

Trong bối cảnh TPHCM đang quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy và tham nhũng, cử tri cũng đề nghị ngành kiểm sát tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp để xử lý nghiêm minh các vụ việc, đặc biệt là đẩy mạnh thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng.

Cử tri Hồng Ngọc Thiện (xã Cần Giờ) bày tỏ tin tưởng vào trình độ và năng lực của các ứng cử viên

Cử tri Hồng Ngọc Thiện (xã Cần Giờ) đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên khá thiết thực. Tuy nhiên, ông kiến nghị những người ứng cử đang công tác trong ngành tư pháp nếu trúng cử cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất tình trạng oan sai và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm.

Theo ông Thiện, huyện Cần Giờ đang triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có dự án lấn biển, dự báo sẽ thu hút đông đảo lao động đến làm việc, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự. Vì vậy, các đại biểu nếu trúng cử cần tăng cường giám sát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trong khi đó, cử tri Lê Ngọc Hạnh (xã Cần Giờ) bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, qua đó củng cố niềm tin của cử tri. Liên quan dự án lấn biển tại Cần Giờ, bà Hạnh cho rằng dự án đã mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, tuy nhiên cần quan tâm hơn đến chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ khu phố, ấp để phù hợp với khối lượng công việc hiện nay.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bình Khánh

Cử tri Nguyễn Văn Lưỡng (xã Bình Khánh) phát biểu

Thay mặt những người ứng cử, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tổng kết các ý kiến của cử tri

Ông cho biết các góp ý và kỳ vọng của cử tri không chỉ là sự động viên mà còn giúp các ứng cử viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động và kế hoạch công tác nếu được cử tri tín nhiệm.

Theo ông Mạnh, dù trúng cử hay không, các ứng cử viên vẫn nỗ lực thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm". Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, các ứng cử viên sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM

Ông Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM

Bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận