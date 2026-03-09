HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh gửi gắm nhiều kỳ vọng

GIANG NAM

(NLĐO) - Cử tri Cần Giờ, Bình Khánh mong đại biểu nếu trúng cử tăng cường đấu tranh tội phạm, giám sát dự án lấn biển...

Ngày 9-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ và xã Bình Khánh (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 7) và người ứng cử đại biểu HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị bầu cử số 7 có 5 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, gồm: ông Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM; bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing; ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

- Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Cần Giờ

Tại hội nghị, sau khi nghe giới thiệu lý lịch trích ngang và chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào trình độ, kinh nghiệm công tác của những người ứng cử.

Cử tri Nguyễn Văn Xuân (xã Cần Giờ) đánh giá cao phẩm chất đạo đức và vai trò của các ứng cử viên, trong đó có những người đang công tác trong lĩnh vực bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Ông Xuân mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, điều tra, truy tố và xét xử, tránh bỏ lọt tội phạm.

Trong bối cảnh TPHCM đang quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy và tham nhũng, cử tri cũng đề nghị ngành kiểm sát tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp để xử lý nghiêm minh các vụ việc, đặc biệt là đẩy mạnh thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát trong các vụ án tham nhũng.

- Ảnh 2.

Cử tri Hồng Ngọc Thiện (xã Cần Giờ) bày tỏ tin tưởng vào trình độ và năng lực của các ứng cử viên

Cử tri Hồng Ngọc Thiện (xã Cần Giờ) đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên khá thiết thực. Tuy nhiên, ông kiến nghị những người ứng cử đang công tác trong ngành tư pháp nếu trúng cử cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, hạn chế thấp nhất tình trạng oan sai và kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm.

Theo ông Thiện, huyện Cần Giờ đang triển khai nhiều dự án lớn, trong đó có dự án lấn biển, dự báo sẽ thu hút đông đảo lao động đến làm việc, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự. Vì vậy, các đại biểu nếu trúng cử cần tăng cường giám sát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Trong khi đó, cử tri Lê Ngọc Hạnh (xã Cần Giờ) bày tỏ mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng những cam kết trong chương trình hành động, qua đó củng cố niềm tin của cử tri. Liên quan dự án lấn biển tại Cần Giờ, bà Hạnh cho rằng dự án đã mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người dân, tuy nhiên cần quan tâm hơn đến chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị xem xét nâng mức phụ cấp cho cán bộ khu phố, ấp để phù hợp với khối lượng công việc hiện nay.

- Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Bình Khánh

- Ảnh 4.

Cử tri Nguyễn Văn Lưỡng (xã Bình Khánh) phát biểu

Thay mặt những người ứng cử, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trân trọng cảm ơn những ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri.

- Ảnh 5.

Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phát biểu tổng kết các ý kiến của cử tri

Ông cho biết các góp ý và kỳ vọng của cử tri không chỉ là sự động viên mà còn giúp các ứng cử viên hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình, từ đó tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động và kế hoạch công tác nếu được cử tri tín nhiệm.

Theo ông Mạnh, dù trúng cử hay không, các ứng cử viên vẫn nỗ lực thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm". Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, các ứng cử viên sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền, góp phần giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm và nâng cao đời sống của người dân địa phương.

- Ảnh 6.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM

- Ảnh 7.

Ông Lê Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND TPHCM

- Ảnh 8.

Bà Trần Thị Kim Oanh, giảng viên Trường Đại học Tài chính Marketing

- Ảnh 9.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận

Những người ứng cử ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 20 gồm: Nguyễn Thiên Lăng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Cần Giờ; Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM; Phan Ngọc Phúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nhà Bè; Triệu Đỗ Hồng Phước, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Tin liên quan

Tiếng nói từ cử tri phường Tây Thạnh trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI

Tiếng nói từ cử tri phường Tây Thạnh trước thềm bầu cử Quốc hội khóa XVI

(NLĐO) - Cử tri phường Tây Thạnh, TPHCM gửi trọn niềm tin vào các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Cử tri phường Chợ Lớn mong đảm bảo an sinh, xây dựng thành phố không ma túy

(NLĐO) - Ông Lê Quốc Phong, ứng cử viên HĐND TPHCM cam kết sẽ tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, giải quyết 4 vấn đề trọng điểm của thành phố

Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây và Bình Phú

(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TPHCM cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đã tiếp xúc cử tri 3 phường: Bình Tiên, Bình Tây, Bình Phú để vận động bầu cử

Cần Giờ Ủy ban MTTQ Trung ương đảng đại biểu quốc hội văn phòng quốc hội Tổng thư ký bình khánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo