Một ứng dụng đặt xe cho phép khách "xài trước trả sau"

Đây là bước đi mới nhất của Be Group nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường gọi xe công nghệ, giao hàng, đặt đồ ăn và nhiều dịch vụ tài chính khác.



Người dùng có thể sẽ được tính năng bePayLater cung cấp sẵn một hạn mức trả sau cố định, được miễn lãi lên tới 45 ngày khi đặt ô tô, đặt xe máy, giao hàng, đặt đồ ăn hoặc mua vé xe khách, máy bay, tàu hỏa… trên ứng dụng Be.

Theo khảo sát thói quen sử dụng ứng dụng đặt xe công nghệ năm 2024 của công ty nghiên cứu thị trường Q&ME, chi phí người dùng chi trả cho việc đặt xe thông qua ứng dụng chiếm gần 50% tổng chi phí di chuyển hằng tháng. Bên cạnh các dịch vụ di chuyển hằng ngày với beBike, beCar, Be còn cung cấp các dịch vụ vé máy bay, vé tàu hoả, vé xe khách và giao đồ ăn beFood.

Người dùng Be có thể đặt đồ ăn, gọi xe, giao dịch... trên ứng dụng rồi trả sau bằng tính năng bePayLater

Với việc Be Group hợp tác cùng Cake by VPBank cho ra đời bePayLater, 10 triệu khách hàng Be có thêm sự chủ động về mặt tài chính với hạn mức được cấp tự động, nhờ đó việc đặt xe, đặt đồ ăn, mua vé di chuyển… trở nên dễ dàng, tiện lợi hơn.

Ứng dụng Be hiện có khoảng 10 triệu khách hàng, trong khi ngân hàng số Cake by VPBank đang phục vụ hơn 4,4 triệu khách hàng...

Thị trường gọi xe công nghệ cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ngoài những cái tên quen thuộc với người dùng là Grab, Be, Gojek..., Xanh SM cũng ngày càng là đối thủ "nặng ký".



Theo ghi nhận, hiện bePayLater là giải pháp thanh toán trả sau duy nhất trên thị trường dành cho các dịch vụ gọi xe, gọi đồ ăn, vé du lịch - mua trước, trả sau miễn lãi lên tới 45 ngày. Tiện ích này giúp Be có thêm lợi thế cạnh tranh với các hãng khác trên thị trường gọi xe, đặt đồ ăn, giao hàng...

Mua trước trả sau (buy now pay later) là một hình thức thanh toán cho phép người dùng sở hữu sản phẩm trước nhưng chưa cần trả tiền ngay lập tức. Đây là một hình thức vay tín dụng tiêu dùng ngắn hạn, lãi suất 0% có thể lên tới 45 ngày hoặc thanh toán trả góp từ 1-3-6 tháng...