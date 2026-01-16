HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Một Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được điều động làm bí thư xã

Tuấn Minh

(NLĐO)- Ông Mai Văn Hải, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, vừa được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng

Ngày 16-1, Đảng ủy xã Sao Vàng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ.

Một Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được điều động làm bí thư xã - Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc điều động, chỉ định ông Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ tỉnh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng nhiệm kỳ 2026-2031; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, cho rằng xã Sao Vàng và các địa phương lân cận được xác định là một trong những trung tâm kinh tế động lực, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Một Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa được điều động làm bí thư xã - Ảnh 2.

Ông Mai Văn Hải, tân Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng

Đây là địa bàn trọng điểm, có Cảng hàng không Thọ Xuân, hệ thống giao thông phát triển, nơi tập trung thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống nhân dân.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất phân công ông Mai Văn Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đánh giá cao quá trình công tác của ông Mai Văn Hải, bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, ông Mai Văn Hải sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, cùng tập thể cán bộ, đảng viên xã Sao Vàng đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

