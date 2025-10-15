Danh sách 15 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 15-10, hội nghị lần thứ Nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố danh sách Ban chấp hành gồm 69 người, Ban Thường vụ 15 người.

Ông Nguyễn Doãn Anh tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu thuận 100%.

Các ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) đương nhiệm, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 người. Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày từ 14 đến 16-10, với chủ đề: "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc". Đại hội có 487 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 240.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Doãn Anh (58 tuổi), quê Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Ông có bằng Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Ông Doãn Anh từng làm Phó tư lệnh, rồi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11-2022, ông giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm Thượng tướng ngày 20-10-2024.

Ngày 25-10-2024, ông Nguyễn Doãn Anh được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách 69 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030

1. Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

4. Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

5. Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

6. Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

7. Đào Xuân Yên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

8. Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Lê Tiến Lam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

10. Mai Xuân Liêm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

11. Lê Quang Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

12. Tô Anh Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

13. Vũ Văn Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

14. Mai Văn Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

15. Đỗ Thị Toán, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

16. Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

17. Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

18. Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

19. Ngô Thị Hồng Hảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

20. Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương.

21. Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh.

22. Mai Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

23. Trần Duy Bình, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

24. Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

25. Trịnh Xuân Thúy, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh.

26. Vũ Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

27. Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

28. Lê Ngọc Hợp, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

29. Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa.

30. Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

31. Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

32. Lương Trọng Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

33. Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

34. Lê Minh Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Định.

35. Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Sầm Sơn.

36. Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia.

37. Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hạc Thành.

38. Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Sơn.

39. Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Du.

40. Lê Văn Châu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thủy.

41. Hà Thị Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồi Xuân.

42. Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trung Lý.

43. Nguyễn Lợi Đức, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

44. Hoàng Anh Tuấn, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

45. Trần Mạnh Long, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

46. Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế.

47. Hoàng Văn Đồng, Giám đốc Sở Xây dựng.

48. Lê Trọng Thụ, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

49. Tạ Hồng Lựu, quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

50. Lê Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

51. Nguyễn Thành Lương, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

52. Lê Ngọc Ánh, Bí thư Tỉnh đoàn.

53. Đỗ Thế Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

54. Trần Thế Kính, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

55. Phạm Văn Sâm, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

56. Nguyễn Văn Khiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bỉm Sơn.

57. Trịnh Tuấn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Quảng Phú.

58. Nguyễn Thế Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thiệu Hóa.

59. Phạm Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường.

60. Phạm Đình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bá Thước.

61. Trần Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lộc.

62. Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Hóa.

63 Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ.

64. Trần Đức Lương, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc.

65. Lê Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy xã Quan Sơn.

66. Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng.

67. Vũ Ngọc Thưởng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Tân.

68. Mai Công Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Bình.

69. Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa.