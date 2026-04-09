Một vé số Power 6/55 của Vietlott trúng giải Jackpot 2

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 9-4, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4,6 tỉ đồng.

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 16-18-22-29-41-53 và một cặp số trùng với số đặc biệt 38

Theo giới kinh doanh xổ số, sau khi giá trị giải Jackpot 1 của loại hình xổ số Power 6/55 vượt qua 70 tỉ đồng, sức mua đã tăng lên. Các kênh bán hàng của Vietlott phát hành số lượng vé rất lớn.

Thế nên xác suất có vé trúng giải Jackpot 1 hoặc Jackpot 2 là rất cao. Kết quả, thị trường xổ số đã có vé trúng giải Jackpot 2.