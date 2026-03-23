Kinh tế

Mua vé số Vietlott mỗi ngày qua điện thoại, người đàn ông ở Tây Ninh trúng thưởng hơn 114 tỉ đồng

Tin- ảnh: Thy Thơ

(NLĐO) - Anh N.M.T, lao động tự do, thường xuyên mua vé số Vietlott qua điện thoại và may mắn trúng thưởng giải Jakpot 1.

Mua vé số Vietlott mỗi ngày qua điện thoại, người đàn ông ở Tây Ninh trúng thưởng hơn 114 tỉ đồng - Ảnh 1.

Anh N.M.T nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 với giá trị giải thưởng hơn 114 tỉ đồng

Ngày 23-3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01315 cho anh N.M.T, sinh sống tại tỉnh Tây Ninh, với giá trị trúng thưởng hơn 114 tỉ đồng.

Vietlott cho biết qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng được anh N.M.T - thuê bao Vinaphone - mua trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Anh N.M.T làm nghề kinh doanh tự do và biết đến kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) từ năm 2021 – thời điểm kênh điện thoại mới ra mắt. Từ đó đến nay, anh duy trì thói quen mua vé số Vietlott hằng ngày như một hình thức giải trí.

Anh cho biết mỗi ngày mua 3 dãy số và chủ yếu lựa chọn xổ số tự chọn Mega 6/45 và Power 6/55. Các bộ số dự thưởng đều do hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên mà anh cảm thấy phù hợp nhất. Đây cũng là cách chơi mà anh duy trì trong suốt thời gian qua.

"Khi tôi đang làm việc nhà thì nhận được tin nhắn trúng thưởng nhưng chưa thật sự chắc chắn. Sau đó, qua kiểm tra nhiều lần tại ứng dụng Vietlott SMS, tôi mới tin chắc rằng mình là người may mắn trúng thưởng giải Jackpot 1, rồi thông báo cho mọi người trong gia đình cùng biết. Tôi sẽ dùng số tiền trúng thưởng để chăm lo cuộc sống cho gia đình, đầu tư phát triển công việc kinh doanh" - anh N.M.T. phấn khởi.

Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.M.T đã ủng hộ 1 tỉ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.M.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Tây Ninh với số tiền là hơn 11,4 tỉ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vé số Vietlott trúng giải Jackpot 1 hơn 114,6 tỉ đồng

Vé số Vietlott trúng giải Jackpot 1 hơn 114,6 tỉ đồng

(NLĐO) - Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott trúng giải Jackpot 1 thuộc kỳ quay số ngày 5-3.

Đầu năm Bính Ngọ, vé số Mega 6/45 của Vietlott trúng giải Jackpot

(NLĐO) - Một vé số loại hình Mega 6/45 của Vietlott đã trúng giải độc đắc (Jackpot) vào dịp đầu năm Bính Ngọ

Vé số Mega 6/45 và Power 6/55 của Vietlott có hơn 6,8 triệu lượt trúng thưởng

(NLĐO) - Năm 2025, Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt trúng thưởng, trong đó có hơn 6,8 triệu lượt vé số Mega 6/45, Power 6/55

