Một xã ở Thanh Hóa "cõng" 7 trang trại heo quy mô hơn 100.000 con

Tuấn Minh

(NLĐO)- Xã Thanh Quân (Thanh Hóa), nơi người dân dựng lều lán phản đối trại heo gây ô nhiễm, hiện có tới 7 trang trại, có quy mô tổng đàn hơn 100.000 con

Ngày 1-11, đại diện UBND xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa cho biết sau khi ngành chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra, đưa ra cam kết khắc phục hậu quả, người dân thôn Lâm Chính (xã Thanh Quân) đã dỡ lán trại, không còn tập trung phản đối trước trại heo của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN.

Một xã ở Thanh Hóa "cõng" 7 trang trại heo quy mô gần 100.000 con - Ảnh 1.

Trang trại heo của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN (xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa) bị yêu cầu dừng chăn nuôi lứa tiếp theo để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường

Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu doanh nghiệp này dừng nhập heo, nuôi hết lứa heo này thì tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả. Thế nhưng, nguy cơ bùng phát ô nhiễm môi trường tại xã Thanh Quân vẫn tiềm ẩn, có thể xảy ra nếu việc chấp hành các quy định về môi trường không được xử lý nghiêm, triệt để.

Bởi, sau sáp nhập (nhập xã Thanh Sơn, Thanh Xuân và Thanh Quân thành xã Thanh Quân) thì xã này hiện có 7 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, với tổng đàn hơn 100.000 con.

Theo báo cáo của UBND xã Thanh Quân, cuối tháng 9-2025, đã này đã thành lập tổ công tác kiểm tra các trang trại chăn nuôi, ghi nhận một số công trình thuộc hệ thống xử lý chất thải, nước thải của các trang trại đã xuống cấp hoặc hư hỏng nhưng chưa được khắc phục kịp thời; hệ thống xử lý mùi hôi sau chuồng nuôi chưa bảo đảm; nhiều trại chưa lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước xả, chưa có biển báo, cảnh báo và thiết bị an toàn tại khu vực hồ chứa.

Một xã ở Thanh Hóa "cõng" 7 trang trại heo quy mô gần 100.000 con - Ảnh 2.

Hình ảnh người dân thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân tập trung phản đối trại heo gây mùi hôi thối hôm 29-10. Ảnh: Tuấn Minh

UBND xã đã yêu cầu các trang trại khắc phục, nhưng một số đơn vị vẫn chấp hành chưa nghiêm. Thời gian qua, tình trạng mùi hôi thối và khói từ việc đốt xác lợn tại các trang trại xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, đặc biệt là các hộ sống gần khu vực trang trại.

Xã Thanh Quân cũng đã thẳng thắn thừa nhận công chức chuyên môn còn thiếu, kinh nghiệm hạn chế, điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, lấy mẫu chưa đáp ứng. Vì thế, xã này đã có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vào cuộc kiểm tra toàn diện các trại heo trên địa bàn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều ngày 29-10, nhiều người dân tại thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân đã tập trung tại khu vực đồi mía, dựng lều lán ngay trước lối vào khu trang trại nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế ASEAN để phản đối tình trạng ô nhiễm môi trường do trang trại gây ra, yêu cầu chính quyền vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.

Một xã ở Thanh Hóa "cõng" 7 trang trại heo quy mô gần 100.000 con - Ảnh 3.

Trại heo của Công ty TNHH thương mại Song Dương đóng trên địa bàn xã Thanh Quân cũng từng bị xử phạt 400 triệu đồng do xả thải ra môi trường. Ảnh chụp năm 2024

Trang trại chăn nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m2, công suất khoảng 30.000 con mỗi năm (10.000 heo sau cai sữa và 20.000 heo thịt), đi vào hoạt động từ năm 2024.

Được biết, sau sáp nhập, xã Thanh Quân mới có tổng diện tích tự nhiên khoảng 109,22 km, quy mô dân số hơn 12.000 người.

Trước đó, vào tháng 11-2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại Song Dương (xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; nay là xã Thanh Quân) - chủ trang trại nuôi heo trên địa bàn xã này, với tổng số tiền 400 triệu đồng do có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, không vận hành thường xuyên công trình xử lý nước thải.

