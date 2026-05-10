Một xã ở Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke

Ngày 10-5, thông tin từ UBND xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, cho biết nơi đây vừa có văn bản đề nghị về việc tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke hộ gia đình và các cơ sở hát với nhau trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026.

Theo văn bản, UBND xã Mỏ Cày đề nghị trưởng ấp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ hát với nhau nghe, karaoke hộ gia đình trên địa bàn cần quan tâm phối hợp, phát huy tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng ngành giáo dục; tự giác tạm dừng hoạt động hoặc giảm âm lượng trong thời gian học sinh ôn tập, thi học kỳ II và thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

Đối với học sinh Tiểu học và THCS thi học kỳ II: từ ngày 11-5 đến hết ngày 22-5.

Đối với học sinh THPT ôn tập và thi tốt nghiệp: từ ngày 1-6 đến hết ngày 13-6.

Các cơ sở hát với nhau nghe, karaoke hộ gia đình đã đầu tư xây dựng phòng cách âm, đề nghị thực hiện hoạt động đúng thời gian, lịch đăng ký với UBND xã; đồng thời quan tâm điều chỉnh âm lượng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Riêng các hộ gia đình tổ chức đám tiệc (cưới, hỏi, liên hoan...) được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong thời gian phù hợp, bảo đảm văn minh, tiết kiệm và không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập, nghỉ ngơi của người dân; đồng thời thông báo với chính quyền địa phương nơi tổ chức để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Ngoài ra, các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh và địa phương được xem xét tổ chức khi có kế hoạch cụ thể và bảo đảm thực hiện phù hợp về thời gian, địa điểm, âm thanh, góp phần giữ gìn môi trường sinh hoạt cộng đồng hài hòa và lành mạnh.