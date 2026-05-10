Một xã ở Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một xã ở Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke

CA LINH

(NLĐO) - Để tạo không gian yên tĩnh cho học sinh ôn thi, một xã ở Vĩnh Long vận động người dân tạm dừng, hạn chế karaoke trong khung thời gian nhất định.

Ngày 10-5, thông tin từ UBND xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long, cho biết nơi đây vừa có văn bản đề nghị về việc tạm dừng, hạn chế hoạt động karaoke hộ gia đình và các cơ sở hát với nhau trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ II và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2025 - 2026.

Theo văn bản, UBND xã Mỏ Cày đề nghị trưởng ấp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ hát với nhau nghe, karaoke hộ gia đình trên địa bàn cần quan tâm phối hợp, phát huy tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng ngành giáo dục; tự giác tạm dừng hoạt động hoặc giảm âm lượng trong thời gian học sinh ôn tập, thi học kỳ II và thi tốt nghiệp THPT, cụ thể như sau:

Đối với học sinh Tiểu học và THCS thi học kỳ II: từ ngày 11-5 đến hết ngày 22-5.

Đối với học sinh THPT ôn tập và thi tốt nghiệp: từ ngày 1-6 đến hết ngày 13-6.

Các cơ sở hát với nhau nghe, karaoke hộ gia đình đã đầu tư xây dựng phòng cách âm, đề nghị thực hiện hoạt động đúng thời gian, lịch đăng ký với UBND xã; đồng thời quan tâm điều chỉnh âm lượng phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Riêng các hộ gia đình tổ chức đám tiệc (cưới, hỏi, liên hoan...) được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong thời gian phù hợp, bảo đảm văn minh, tiết kiệm và không gây ảnh hưởng lớn đến việc học tập, nghỉ ngơi của người dân; đồng thời thông báo với chính quyền địa phương nơi tổ chức để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Ngoài ra, các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh và địa phương được xem xét tổ chức khi có kế hoạch cụ thể và bảo đảm thực hiện phù hợp về thời gian, địa điểm, âm thanh, góp phần giữ gìn môi trường sinh hoạt cộng đồng hài hòa và lành mạnh.

Tin liên quan

Công an TPHCM đến từng nhà phổ biến quy định "hát karaoke ồn ào giờ nào cũng bị phạt"

Công an TPHCM đến từng nhà phổ biến quy định "hát karaoke ồn ào giờ nào cũng bị phạt"

(NLĐO) - Tụ tập hát karaoke gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người khác có thể bị phạt bất kể giờ nào.

Hát karaoke ồn ào: Coi chừng bị phạt nặng!

Trước tình trạng hát karaoke "tra tấn" ở khu dân cư, cơ quan chức năng đã đến từng nhà yêu cầu ký cam kết và cảnh báo mức phạt có thể lên tới 160 triệu đồng.

Làm rõ quán karaoke ở Cần Thơ bị tố "ca có chút xíu mà 14 triệu mấy"

(NLĐO) - Mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm khách tố 1 quán karaoke ở TP Cần Thơ "chặt chém" khi tính các món giá cao

karaoke thi tốt nghiệp Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo