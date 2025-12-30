Một địa phương yêu cầu dừng hoạt động karaoke 12 ngày để học sinh ôn thi

Ngày 30-12, UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký văn bản về việc tạm ngừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở hát với nhau.

Theo đó, để tạo điều kiện cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ I, UBND xã Tân Hào yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, các ấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tạm dừng sử dụng và tham gia các hoạt động sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trưởng các ấp cần vận động hộ karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động từ ngày 29-12-2025 đến ngày 9-1-2026 để tạo điều kiện cho học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ I.

Các cơ sở hát với nhau đã xây phòng cách âm được hoạt động theo lịch đã đăng ký với UBND xã. Các gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong 2 ngày (ngày lễ chính và đêm trước lễ chính) nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, xã vẫn tổ chức nếu đã xây dựng kế hoạch thực hiện.