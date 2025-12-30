Một địa phương yêu cầu dừng hoạt động karaoke 12 ngày để học sinh ôn thi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một địa phương yêu cầu dừng hoạt động karaoke 12 ngày để học sinh ôn thi

Ca Linh

(NLĐO) - UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các hộ karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động từ ngày 29-12-2025 đến 9-1-2026

Ngày 30-12, UBND xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ký văn bản về việc tạm ngừng hoạt động karaoke hộ gia đình và cơ sở hát với nhau.

Theo đó, để tạo điều kiện cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ I, UBND xã Tân Hào yêu cầu Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, các ấp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân tạm dừng sử dụng và tham gia các hoạt động sử dụng phương tiện phát âm thanh trong sinh hoạt cộng đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp với công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trưởng các ấp cần vận động hộ karaoke gia đình, cơ sở hát với nhau tạm dừng hoạt động từ ngày 29-12-2025 đến ngày 9-1-2026 để tạo điều kiện cho học sinh có không gian học, ôn bài, tập trung cho kỳ thi học kỳ I.

Các cơ sở hát với nhau đã xây phòng cách âm được hoạt động theo lịch đã đăng ký với UBND xã. Các gia đình tổ chức tiệc cưới, hỏi được sử dụng phương tiện phát âm thanh trong 2 ngày (ngày lễ chính và đêm trước lễ chính) nhưng phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi tổ chức.

Riêng các chương trình văn nghệ, hội thi, giao lưu... chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của tỉnh, xã vẫn tổ chức nếu đã xây dựng kế hoạch thực hiện.

Tin liên quan

Người đàn ông bị hành hung khi đang bồng cháu nhỏ trước quán karaoke

Người đàn ông bị hành hung khi đang bồng cháu nhỏ trước quán karaoke

(NLĐO) - Vào nhầm phòng hát tại quán karaoke, người đàn ông ở Hà Tĩnh đang bồng cháu nhỏ bất ngờ bị một nhóm người giằng lấy cháu bé rồi lao vào hành hung.

Kẹt xe ở cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết: Hát karaoke trên đường có thể bị xử phạt

(NLĐO) – Trong lúc kẹt xe trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, nhóm hành khách, tài xế đã tập trung trên lòng đường, sử dụng loa kẹo kéo để hát karaoke

Xác minh vụ du khách tố bị tính 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke

(NLĐO) - Du khách phản ánh bị tính tổng cộng 28 triệu đồng cho 2 giờ hát karaoke tại một quán ở phường Vũng Tàu, trong khi hóa đơn thể hiện chỉ 10,5 triệu đồng

karaoke học sinh Vĩnh Long
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo