MTTQ phường Bình Dương, TPHCM hướng mạnh về cơ sở

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho biết trong thời gian tới, đơn vị quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm; tiếp tục xây dựng Ủy ban MTTQ phường trở thành mái nhà chung cho các tầng lớp nhân dân; xứng đáng là trung tâm đại đoàn kết, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ phường Bình Dương thường xuyên tổ chức các gian hàng 0 đồng phục vụ người nghèo trên địa bàn

Hay như Chương trình "Cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một trong những cách làm của MTTQ phường Bình Dương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của người dân

Thời gian qua, MTTQ phường Bình Dương và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên tổ chức vận động trao tặng quà cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Đáng chú ý, trong thời điểm cả nước hướng về người dân vùng bị thiên tai, MTTQ phường đã vận động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi); bão số 10 (Bualoi) gây ra với số tiền hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm.

Mới đây, khi người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lịch sử, MTTQ phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã ngày đêm tổ chức quyên góp hàng tấn hàng hóa để gửi đến bà con vũng lũ.

Đồng thời, kêu gọi người dân ủng hộ thông qua tài khoản của mặt trận, chỉ sau ít ngày kêu gọi, mặt trận phường đã vận động được hơn 1 tỉ đồng gửi đến MTTQ Việt Nam TPHCM.

Nhiều hoạt động hướng về cơ sở được MTTQ phường và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên tổ chức

MTTQ phường Bình Dương huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để trao tặng hàng trăm phần học bổng, quà tặng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng tỉ đồng.

MTTQ phường tổ chức ra mắt mô hình "Công viên nhân ái", vận động các công ty, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 500 phần quà và những công trình hỗ trợ trị hơn 2 tỉ đồng...

Chuỗi chương trình "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, công trình "Bình Dương muôn sắc hoa", triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số"; khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản"; trao quỹ hỗ trợ "Vòng vốn yêu thương" cho các chị có hoàn cảnh khó khăn.

Hàng chục tấn hàng hóa được MTTQ phường huy động để cứu trợ cho bà con vùng lũ

Ông Nguyễn Minh Tâm cho hay các hoạt động của mặt trận trong thời gian qua là gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân mọi lúc, mọi nơi. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động, đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp làm địa bàn trọng điểm, hướng mọi hoạt động về cơ sở, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

Việc khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một điểm nhấn ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở.

Ông Tâm cho rằng một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu địa bàn; có kỹ năng vận động và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu hoạt động trong mô hình đô thị thông minh...

Một số hoạt động hướng về cơ sở của MTTQ phường Bình Dương:

Tổ chức chương trình "cà phê sáng trao đổi với nhân dân" ở từng khu phố

Vận động xã hội hóa tặng quà cho người nghèo hàng tháng

Tổ chức các phiên chợ 0 đồng

Tổ chức bữa cơm đại đoàn kết tại các khu nhà trọ cho công nhân xa quê

Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tổ chức ngày hội Thành phố văn minh- hiện đại- nghĩa tình

Tặng quà cho công nhân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn