MTTQ phường Bình Dương, TPHCM hướng mạnh về cơ sở

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

MTTQ phường Bình Dương, TPHCM hướng mạnh về cơ sở

Thanh Thảo

(NLĐO) - Những hoạt động nghĩa tình tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn bó mật thiết với nhân dân

Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương, cho biết trong thời gian tới, đơn vị quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm; tiếp tục xây dựng Ủy ban MTTQ phường trở thành mái nhà chung cho các tầng lớp nhân dân; xứng đáng là trung tâm đại đoàn kết, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 1.

MTTQ phường Bình Dương thường xuyên tổ chức các gian hàng 0 đồng phục vụ người nghèo trên địa bàn

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 2.

Hay như Chương trình "Cà phê sáng trao đổi với nhân dân là một trong những cách làm của MTTQ phường Bình Dương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến, kiến nghị của người dân

Thời gian qua, MTTQ phường Bình Dương và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên tổ chức vận động trao tặng quà cho những hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách".

Đáng chú ý, trong thời điểm cả nước hướng về người dân vùng bị thiên tai, MTTQ phường đã vận động ủng hộ người dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi); bão số 10 (Bualoi) gây ra với số tiền hơn 500 triệu đồng tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm.

Mới đây, khi người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lịch sử, MTTQ phường cùng các tổ chức chính trị - xã hội đã ngày đêm tổ chức quyên góp hàng tấn hàng hóa để gửi đến bà con vũng lũ.

Đồng thời, kêu gọi người dân ủng hộ thông qua tài khoản của mặt trận, chỉ sau ít ngày kêu gọi, mặt trận phường đã vận động được hơn 1 tỉ đồng gửi đến MTTQ Việt Nam TPHCM.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 3.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 4.

Nhiều hoạt động hướng về cơ sở được MTTQ phường và các tổ chức chính trị- xã hội thường xuyên tổ chức

MTTQ phường Bình Dương huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội để trao tặng hàng trăm phần học bổng, quà tặng dành cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng tỉ đồng.

MTTQ phường tổ chức ra mắt mô hình "Công viên nhân ái", vận động các công ty, đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 500 phần quà và những công trình hỗ trợ trị hơn 2 tỉ đồng...

Chuỗi chương trình "Ngày hội non sông - dân tộc kết đoàn" với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, công trình "Bình Dương muôn sắc hoa", triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số"; khu dân cư "Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản"; trao quỹ hỗ trợ "Vòng vốn yêu thương" cho các chị có hoàn cảnh khó khăn.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 5.

Hàng chục tấn hàng hóa được MTTQ phường huy động để cứu trợ cho bà con vùng lũ

Ông Nguyễn Minh Tâm cho hay các hoạt động của mặt trận trong thời gian qua là gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân mọi lúc, mọi nơi. Đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Bên cạnh đó, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động, đồng bào tôn giáo, dân tộc.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, lấy khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp làm địa bàn trọng điểm, hướng mọi hoạt động về cơ sở, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 6.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 7.

Việc khánh thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một điểm nhấn ý nghĩa trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tại cơ sở.

Ông Tâm cho rằng một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới là quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm, am hiểu địa bàn; có kỹ năng vận động và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu hoạt động trong mô hình đô thị thông minh...

Một số hoạt động hướng về cơ sở của MTTQ phường Bình Dương:

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 8.

Tổ chức chương trình "cà phê sáng trao đổi với nhân dân" ở từng khu phố

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 9.

Vận động xã hội hóa tặng quà cho người nghèo hàng tháng

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 10.

Tổ chức các phiên chợ 0 đồng

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 11.

Tổ chức bữa cơm đại đoàn kết tại các khu nhà trọ cho công nhân xa quê

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 12.

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 13.

Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 14.

Tổ chức ngày hội Thành phố văn minh- hiện đại- nghĩa tình

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 15.

Tặng quà cho công nhân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn

MTTQ phường Bình Dương hướng về cơ sở , thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng - Ảnh 16.

Vận động người dân, công nhân lao động hiến máu tình nguyện

Tin liên quan

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

(NLĐO) - Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Dương lần thứ I, ông Nguyễn Minh Tâm được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Định vị phường Bình Dương

Phường Bình Dương của TP HCM sẽ là cái nôi phát triển về khoa học - công nghệ

Hình ảnh người nghèo, trẻ em khó khăn ở phường Bình Dương đón nhận niềm vui sáng 27-9

(NLĐO) - Ngày hội "Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình" tại phường Bình Dương đã trao tặng hàng trăm suất quà và học bổng cho người nghèo và trẻ khó khăn

hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách phong trào thi đua yêu nước Đại đoàn kết bão số 3
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo