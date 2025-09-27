Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Khó kiểm soát, người tiêu dùng chịu thiệt

Tình trạng mũ bảo hiểm (MBH) kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường, nhất là trên các sàn thương mại điện tử, đang khiến người tiêu dùng đối mặt nhiều rủi ro về an toàn.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP HCM, cho biết MBH trôi nổi, không đạt chuẩn xuất hiện rất nhiều, trong khi phần lớn người tiêu dùng vẫn chưa quan tâm lựa chọn mũ đạt quy chuẩn kỹ thuật.

“Họ chỉ chọn theo mẫu mã hoặc giá rẻ mà bỏ qua yếu tố an toàn. Đáng lo là trên các sàn thương mại điện tử, MBH kém chất lượng rao bán công khai” - ông Hồng nêu thực trạng.

Tọa đàm về mũ bảo hiểm kém chất lượng

Theo ông Mai Văn Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Á Châu – doanh nghiệp sản xuất MBH chính hãng, trên thị trường có tới 70% sản phẩm là hàng kém chất lượng. “Có loại chỉ bán 30.000 – 40.000 đồng, trong khi chi phí tối thiểu để sản xuất mũ đạt chuẩn không thể dưới 70.000 đồng. Một số mẫu MBH của chúng tôi dù đã đăng ký bản quyền vẫn bị sao chép kiểu dáng từ Trung Quốc, bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử. Hàng giả thường nhẹ hơn mũ thật vì dùng nhựa tái chế, kém an toàn” - ông thông tin.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, cho biết khi tìm kiếm cụm từ “MBH” trên các sàn, có tới hàng triệu kết quả. Song, nhiều người bán không ghi là “MBH” mà ghi “mũ ¾ đầu”, “mũ ½ đầu” để lách quy định. “Những sản phẩm này có hình dáng giống MBH nhưng không đạt chuẩn, cần có quy định rõ ràng để kiểm soát việc kinh doanh chúng trên sàn” - ông đề xuất.

Mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng đang tràn lan

Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, thừa nhận việc kiểm tra, xử lý hàng giả rất khó khăn. Các đối tượng làm hàng giả sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, giả cả tem CR, tem nhãn, phân phối qua kênh nhỏ lẻ, chợ truyền thống, vỉa hè hoặc bán online. Việc truy xuất kho chứa gần như không thể vì không có địa chỉ. Chế tài hiện nay chưa đủ mạnh, nhiều cơ sở chấp nhận bị phạt, thậm chí bỏ luôn hàng khi bị tịch thu.

Theo các chuyên gia, để bảo vệ người tiêu dùng, cần tăng cường kiểm soát MBH lưu thông trên thị trường, đồng thời siết chặt quản lý hàng hóa trên sàn thương mại điện tử, tránh để những sản phẩm “mũ giả bảo hiểm” tiếp tục đe dọa tính mạng người dân.