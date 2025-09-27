Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Khó kiểm soát, người tiêu dùng chịu thiệt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Khó kiểm soát, người tiêu dùng chịu thiệt

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) - Chiều 27-9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP HCM tổ chức tọa đàm "Mũ bảo hiểm kém chất lượng - lá chắn giả, hiểm họa thật".

Tình trạng mũ bảo hiểm (MBH) kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường, nhất là trên các sàn thương mại điện tử, đang khiến người tiêu dùng đối mặt nhiều rủi ro về an toàn.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng TP HCM, cho biết MBH trôi nổi, không đạt chuẩn xuất hiện rất nhiều, trong khi phần lớn người tiêu dùng vẫn chưa quan tâm lựa chọn mũ đạt quy chuẩn kỹ thuật. 

“Họ chỉ chọn theo mẫu mã hoặc giá rẻ mà bỏ qua yếu tố an toàn. Đáng lo là trên các sàn thương mại điện tử, MBH kém chất lượng rao bán công khai” - ông Hồng nêu thực trạng.

Mũ bảo hiểm kém chất lượng: Khó kiểm soát, người tiêu dùng chịu thiệt - Ảnh 1.

Tọa đàm về mũ bảo hiểm kém chất lượng

Theo ông Mai Văn Thuận, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Á Châu – doanh nghiệp sản xuất MBH chính hãng, trên thị trường có tới 70% sản phẩm là hàng kém chất lượng. “Có loại chỉ bán 30.000 – 40.000 đồng, trong khi chi phí tối thiểu để sản xuất mũ đạt chuẩn không thể dưới 70.000 đồng. Một số mẫu MBH của chúng tôi dù đã đăng ký bản quyền vẫn bị sao chép kiểu dáng từ Trung Quốc, bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử. Hàng giả thường nhẹ hơn mũ thật vì dùng nhựa tái chế, kém an toàn” - ông thông tin.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, cho biết khi tìm kiếm cụm từ “MBH” trên các sàn, có tới hàng triệu kết quả. Song, nhiều người bán không ghi là “MBH” mà ghi “mũ ¾ đầu”, “mũ ½ đầu” để lách quy định. “Những sản phẩm này có hình dáng giống MBH nhưng không đạt chuẩn, cần có quy định rõ ràng để kiểm soát việc kinh doanh chúng trên sàn” - ông đề xuất.

Mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng đang tràn lan

Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục Quản lý thị trường TP HCM, thừa nhận việc kiểm tra, xử lý hàng giả rất khó khăn. Các đối tượng làm hàng giả sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, giả cả tem CR, tem nhãn, phân phối qua kênh nhỏ lẻ, chợ truyền thống, vỉa hè hoặc bán online. Việc truy xuất kho chứa gần như không thể vì không có địa chỉ. Chế tài hiện nay chưa đủ mạnh, nhiều cơ sở chấp nhận bị phạt, thậm chí bỏ luôn hàng khi bị tịch thu.

Theo các chuyên gia, để bảo vệ người tiêu dùng, cần tăng cường kiểm soát MBH lưu thông trên thị trường, đồng thời siết chặt quản lý hàng hóa trên sàn thương mại điện tử, tránh để những sản phẩm “mũ giả bảo hiểm” tiếp tục đe dọa tính mạng người dân.

Tin liên quan

Clip nữ sinh bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt

Clip nữ sinh bị nhóm bạn dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt

(NLĐO) - Một nữ sinh bị nhóm bạn túm tóc, dùng mũ bảo hiểm, tay chân đánh liên tiếp vào đầu, mặt trong ngày khai giảng năm học mới.

Cô gái 19 tuổi bị nhóm người lao vào đánh đến vỡ mũ bảo hiểm

(NLĐO)- Được rủ xuống nhà nói chuyện, cô gái 19 tuổi bất ngờ bị nhóm người lao vào hành hung, dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào người khiến chiếc mũ bị vỡ.

Diễn biến mới vụ người dân "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm chờ làm thủ tục hành chính

(NLĐO) – Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đặt chung với Trung tâm phục vụ hành chính công xã nên quá tải, nhiều người "xếp hàng" bằng mũ bảo hiểm, gạch đá...

mũ bảo hiểm hàng giả sàn thương mại điện tử kém chất lượng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo