Kinh tế

Mua, bán vàng miếng thế nào để tránh bị tịch thu?

Thái Phương

(NLĐO) – Các hành vi sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng không có giấy phép sẽ bị phạt tiền, có thể bị xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm

Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng do Chính phủ ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2.

Trong đó, các hành vi vi phạm như sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu hoặc vàng miếng không phép; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép sẽ bị phạt tiền từ 300 - 400 triệu đồng. 

TIN LIÊN QUAN

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như tịch thu toàn bộ số vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng từ 6-9 tháng; đình chỉ nhập khẩu vàng nguyên liệu; thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần. 

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 27-1, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, nhận định quy định liên quan đến việc tịch thu vàng miếng trong trường hợp kinh doanh, mua bán vàng miếng trái phép - có thể hiểu là không đúng nơi được Ngân hàng Nhà nước cấp phép, cũng có thể áp dụng đối với những giao dịch của các cá nhân với nhau. Điều này đồng nghĩa, việc mua bán "trao tay" cũng sẽ vi phạm.

Giao dịch vàng miếng phải ở địa điểm của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp phép; còn cá nhân thì không ai cấp phép, nên giao dịch cá nhân với nhau – nếu bị phát hiện, cũng là vi phạm, đặc biệt là hoạt động mua bán trên chợ mạng… Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc họ đang sở hữu một số vàng đã mua trong quá khứ và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ cũng có thể bị tịch thu là không đúng. Nếu người dân chỉ sở hữu vàng, giữ vàng mà không giao dịch trái phép thì không phải lo lắng" – TS Hiếu nói.

Mua , bán vàng miếng SJC và những rủi ro tịch thu vàng vi phạm năm 2026 - Ảnh 2.

Người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 cũng thông tin, theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) (Nghị định 24) nêu rõ: Quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Điều 10 Nghị định 24 quy định: "Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng."

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 340/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, sẽ có hiệu lực từ ngày 9-2.

Bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, khuyến cáo người dân chỉ được thực hiện mua, bán vàng miếng SJC tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng (vàng trang sức mỹ nghệ) không được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện việc mua bán vàng miếng với cá nhân, tổ chức là trái quy định tại Nghị định 24 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

"Việc kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng và mua, bán vàng miếng tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng sẽ bị xử phạt theo quy định. Vàng với tính chất là tài sản tài chính biến động, gắn liền với nhiều yếu tố của thị trường, người dân cần cân nhắc và thận trọng trong việc mua vàng, trong đầu tư vàng để tránh rủi ro do giá vàng biến động. Đồng thời, cần thực hiện đúng quy định về kinh doanh mua bán vàng" – bà Ngọc Liên nói.


Tin liên quan

Sáng 27-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn neo ở vùng đỉnh

Sáng 27-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn neo ở vùng đỉnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục duy trì mức cao nhất từ trước tới nay dù giá thế giới biến động dữ dội.

Giá vàng hôm nay 27-1: Tăng mạnh, lập kỷ lục rồi bất ngờ lao xuống

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 27-1 lập kỷ lục mới trước khi giảm sâu do nhà đầu tư tháo chạy khỏi trái phiếu và đồng USD

Chuyên gia lý giải đà tăng rất nhanh của giá vàng, giá bạc

(NLĐO) - Giá vàng, giá bạc lập những mốc đỉnh mới trong bối cảnh dòng tiền chảy vào kênh đầu tư trú ẩn an toàn, đồng USD suy yếu, nhưng cũng xuất hiện rủi ro

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng
