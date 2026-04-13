Giải trí

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có NSƯT Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát

Minh Khuê

(NLĐO) – Những điệu múa truyền thống như múa bóng rỗi, múa cúng trăng, múa Chằn, múa cúng trăng… được thiết kế tỉ mỉ trong "Heo năm móng".

Nhà sản xuất phim "Heo năm móng" tung video clip hậu trường đầu tiên, kể về kỳ vọng lan tỏa nét văn hóa người Khmer sinh sống tại khu vực miền Tây Nam Bộ thông qua câu chuyện, điệu múa và các yếu tố khác.

Nữ diễn viên Nhật Ý đã bỏ ra nhiều thời gian để tập các điệu múa truyền thống từ dáng đứng, cách múa. Diễn viên Duy Khương cũng luyện từng điệu bộ múa Mâm Vàng – Mâm Bạc. Cả hai được các chuyên gia tư vấn kỹ.

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 1.

Nhật Ý luyện múa

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 2.

Cô được hướng dẫn tận tình

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 3.

Hậu trường phim

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 4.

Các nghệ nhân hướng dẫn diễn viên

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 5.

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 6.

Duy Khương trong hậu trường cảnh quay

Hậu trường phim

Để tìm được những ngôi chùa được yêu cầu đúng kiến trúc, màu sắc nổi bật đặc trưng của văn hóa bản địa miền, đoàn đã tìm kiếm ở nhiều nơi tại khu vực Sóc Trăng, Trà Vinh với trên 30 ngôi chùa. Cuối cùng, họ cũng tìm được bối cảnh phù hợp với câu chuyện được kể.

Nhà sản xuất Hồ Xuân Phú bày tỏ: "Tất cả những lễ cúng có trong phim đều có sự hỗ trợ, tư vấn từ các nhà sư tại đó để đảm bảo mọi thứ được diễn ra đúng hình thức, đúng tinh thần của người dân bản địa".

Nhà sư Sơn Phành Nhà - Phó Trụ Trì chùa Samrong Thum (Trà Vinh), bày tỏ niềm vui khi đoàn phim đến quay tại chùa, góp phần quảng bá nét đẹp văn hóa, kiến trúc đặc trưng của người Khmer ở Tây Nam Bộ.

Diễn viên Võ Tấn Phát cũng chia sẻ câu chuyện về heo năm móng không phải thêu dệt, là một truyền thuyết nổi tiếng, ngày nay vẫn còn những phần mộ "Cô Năm Hợi" tại một số chùa. NSƯT Ốc Thanh Vân cũng tiếp lời: "Heo năm móng là một nhân vật rất đặc biệt và có sức mạnh lớn trong phim".

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 7.

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 8.

Mâm cúng trong phim

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 9.

Múa bóng rỗi, múa Chằn… vào phim có Ốc Thanh Vân, Võ Tấn Phát - Ảnh 10.

Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng vai vợ chồng trong phim, cảnh hậu trường

Tác phẩm được xây dựng từ một trong những truyền thuyết của người dân Khmer sinh sống tại khu vực miền Tây Nam Bộ. Theo lời kể, heo năm móng là hình ảnh của người mang theo linh hồn chưa siêu thoát hoặc chết oan và bị mắc kẹt trong kiếp heo rồi mang theo những lời nguyền đầy ám ảnh.

Phim do Lưu Thành Luân đạo diễn, ra rạp từ ngày 24-4.

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hóa YouTuber săn ma, lần đầu làm nam chính điện ảnh

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hóa YouTuber săn ma, lần đầu làm nam chính điện ảnh

(NLĐO) - Nam diễn viên Võ Tấn Phát bày tỏ niềm vui được đóng vai nam chính đầu tiên trên màn ảnh rộng.

