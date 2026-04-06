Giải trí

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hóa YouTuber săn ma, lần đầu làm nam chính điện ảnh

Minh Khuê

(NLĐO) - Nam diễn viên Võ Tấn Phát bày tỏ niềm vui được đóng vai nam chính đầu tiên trên màn ảnh rộng.

Võ Tấn Phát vào vai một YouTuber tên Khải, chủ kênh tâm linh, săn ma quỷ 

Nhà sản xuất phim "Heo năm móng" ngày 6-4 tung loạt poster nhân vật của phim. Trong đó, Võ Tấn Phát vào vai YouTuber Khải, chủ kênh "Người chết kể chuyện", khai thác những chủ đề tâm linh, săn ma quỷ nhằm thu hút người xem, kiếm tiền ủng hộ từ khán giả.

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 1.

Võ Tấn Phát vai Khải

Trước áp lực sáng tạo nội dung gây sốc câu lượt xem, Khải quyết định lên đường đến Miếu Ông Tà - Trà Vinh vì nghe được truyền thuyết kỳ lạ liên quan đến heo năm móng. Anh hy vọng, với sự hỗ trợ của cộng sự Ti (Phương Duyên đóng) và sự dẫn đường của Toàn (Uy Trần đóng), anh sẽ xây dựng được nội dung đủ thu hút và gia tăng mạnh lượng người xem trên kênh của mình.

Thế nhưng, trước những điều kỳ lạ bủa vây, Khải bỏ qua lời khuyên của Ti, quyết định truy tìm bằng được Cô Năm Hợi nhằm có được những thước phim độc đáo. Điều này khiến anh đẩy cả nhóm vào những tai ương và hiểm nguy.

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 2.

Phương Duyên trong vai Ti

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 3.

Uy Trần vai Toàn

Đây là lần đầu tiên Võ Tấn Phát vào vai nam chính trong phim điện ảnh. Đồng thời, đây cũng là phim kinh dị đầu tiên anh tham gia. Tất cả mang đến niềm vui, sự xúc động cho nam diễn viên.

Anh cho biết Khải một nhân vật không hài hước, không cố lấy tiếng cười mà là một vai diễn giúp khán giả phần nào thấy được khía cạnh hoàn toàn khác của "tổng tài" Võ Tấn Phát.

Câu chuyện trong phim "Heo năm móng" còn xoay quanh đôi vợ chồng Việt kiều lệch tuổi do Trần Ngọc Vàng và NSƯT Ốc Thanh Vân thủ diễn

Trong phim, Trần Ngọc Vàng vai Chí - người đàn ông điển trai, thương gia đình. Thế nhưng, anh lại không lường trước rằng chuyến về thăm Việt Nam sau nhiều năm xa cách cùng cô vợ Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân đóng) lại khiến anh phải đối mặt với vô vàn sự thật đen tối trong quá khứ.

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 4.

Jennifer và con gái Rose

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 5.

Trần Ngọc Vàng vai Chí

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Thanh Thủy vai bà Thu

Giới thiệu nhân vật NSƯT Ốc Thanh Vân thủ diễn và poster nhân vật

NSƯT Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer - một Việt Kiều, vợ của Chí. Hai vợ chồng cách nhau 14 tuổi, có con gái tên Rose - mắc chứng chậm nói. Bà Thu (nghệ sĩ Thanh Thủy đóng) - mẹ chồng Jennifer, muốn chữa bệnh cho cháu thông qua tâm linh. 

Ban đầu, Jennifer hiểu chồng và mẹ chồng muốn tốt cho con gái nhưng đến khi sức khỏe tinh thần Rose dần kiệt quệ sau những lần làm pháp sự, Jennifer biết mình không thể nhún nhường.

Phim còn có Nhật Ý vai Sa - một cô gái quê mộc mạc, làm nghề dạy chữ cho trẻ em tại chùa. Sa còn là một trong những người thực hiện việc thờ phượng ở chùa thông qua những điệu múa truyền thống của người dân Khmer trong các dịp lễ. Cô không ngờ sắc đẹp và sự hiền lành lại là mối họa, cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi tai ương về sau.

"Tổng tài" Võ Tấn Phát hạnh phúc lần đầu đóng chính phim điện ảnh - Ảnh 7.

Nhật Ý vai Sa

"Heo năm móng" do Lưu Thành Luân đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về linh dị heo 5 móng ở miền Tây, nhằm làm bật lên thông điệp mang tính xã hội. 

Phim ra rạp từ ngày 24-4.

Thái Hòa, Võ Tấn Phát úp mở câu chuyện thật trong phim "Anh Hùng"

(NLĐO) - Phim "Anh Hùng" có Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh… tham gia tung đoạn hậu trường đầu tiên, mở ra góc nhìn về câu chuyện "anh hùng đời thường".

Võ Tấn Phát sướng khi được "cưng" trong phim có Thái Hòa, Hồng Ánh

(NLĐO) - Võ Tấn Phát nói rằng làm việc với nữ đạo diễn như Võ Thạch Thảo trong phim "Anh Hùng" cảm thấy được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo từ những chuyện nhỏ.

