"Tổng tài" Võ Tấn Phát hóa YouTuber săn ma, lần đầu làm nam chính điện ảnh

Võ Tấn Phát vào vai một YouTuber tên Khải, chủ kênh tâm linh, săn ma quỷ

Nhà sản xuất phim "Heo năm móng" ngày 6-4 tung loạt poster nhân vật của phim. Trong đó, Võ Tấn Phát vào vai YouTuber Khải, chủ kênh "Người chết kể chuyện", khai thác những chủ đề tâm linh, săn ma quỷ nhằm thu hút người xem, kiếm tiền ủng hộ từ khán giả.

Trước áp lực sáng tạo nội dung gây sốc câu lượt xem, Khải quyết định lên đường đến Miếu Ông Tà - Trà Vinh vì nghe được truyền thuyết kỳ lạ liên quan đến heo năm móng. Anh hy vọng, với sự hỗ trợ của cộng sự Ti (Phương Duyên đóng) và sự dẫn đường của Toàn (Uy Trần đóng), anh sẽ xây dựng được nội dung đủ thu hút và gia tăng mạnh lượng người xem trên kênh của mình.

Thế nhưng, trước những điều kỳ lạ bủa vây, Khải bỏ qua lời khuyên của Ti, quyết định truy tìm bằng được Cô Năm Hợi nhằm có được những thước phim độc đáo. Điều này khiến anh đẩy cả nhóm vào những tai ương và hiểm nguy.

Đây là lần đầu tiên Võ Tấn Phát vào vai nam chính trong phim điện ảnh. Đồng thời, đây cũng là phim kinh dị đầu tiên anh tham gia. Tất cả mang đến niềm vui, sự xúc động cho nam diễn viên.

Anh cho biết Khải một nhân vật không hài hước, không cố lấy tiếng cười mà là một vai diễn giúp khán giả phần nào thấy được khía cạnh hoàn toàn khác của "tổng tài" Võ Tấn Phát.

Câu chuyện trong phim "Heo năm móng" còn xoay quanh đôi vợ chồng Việt kiều lệch tuổi do Trần Ngọc Vàng và NSƯT Ốc Thanh Vân thủ diễn

Trong phim, Trần Ngọc Vàng vai Chí - người đàn ông điển trai, thương gia đình. Thế nhưng, anh lại không lường trước rằng chuyến về thăm Việt Nam sau nhiều năm xa cách cùng cô vợ Jennifer (NSƯT Ốc Thanh Vân đóng) lại khiến anh phải đối mặt với vô vàn sự thật đen tối trong quá khứ.

NSƯT Ốc Thanh Vân vào vai Jennifer - một Việt Kiều, vợ của Chí. Hai vợ chồng cách nhau 14 tuổi, có con gái tên Rose - mắc chứng chậm nói. Bà Thu (nghệ sĩ Thanh Thủy đóng) - mẹ chồng Jennifer, muốn chữa bệnh cho cháu thông qua tâm linh.

Ban đầu, Jennifer hiểu chồng và mẹ chồng muốn tốt cho con gái nhưng đến khi sức khỏe tinh thần Rose dần kiệt quệ sau những lần làm pháp sự, Jennifer biết mình không thể nhún nhường.

Phim còn có Nhật Ý vai Sa - một cô gái quê mộc mạc, làm nghề dạy chữ cho trẻ em tại chùa. Sa còn là một trong những người thực hiện việc thờ phượng ở chùa thông qua những điệu múa truyền thống của người dân Khmer trong các dịp lễ. Cô không ngờ sắc đẹp và sự hiền lành lại là mối họa, cũng là nguyên nhân dẫn đến mọi tai ương về sau.

"Heo năm móng" do Lưu Thành Luân đạo diễn, lấy cảm hứng từ truyền thuyết dân gian về linh dị heo 5 móng ở miền Tây, nhằm làm bật lên thông điệp mang tính xã hội.

Phim ra rạp từ ngày 24-4.