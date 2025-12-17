"Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn Oscar 2026

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử rút gọn một số hạng mục.

Trong đó, ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc", danh sách công bố gồm: "Belén", "The Secret Agent", "It Was Just an Accident", "Sound of Falling", "Homeboud", "The President's Cake", "Kokuho", "All That's Left of You", "Sentimental Value", "Palestine 36", "No Other Choice", "Sirât", Late Shift", "Left-Handed Girl", "The Voice of Hind Rajab".

Phim "Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2026

Phim lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, đến từ Việt Nam, không có tên trong danh sách này. Tác phẩm đã gặt hái doanh thu kỷ lục tại thị trường Việt với hơn 700 tỉ đồng và nhận được nhiều giải thưởng trong nước.

Ban Tổ chức Oscar 2026 cũng công bố danh sách đề cử rút gọn của một số hạng mục khác: Phim hoạt hình ngắn, Tuyển chọn diễn viên, Quay phim, Phim tài liệu dài, Phim tài liệu ngắn, Hóa trang và làm tóc, Âm nhạc, Ca khúc trong phim, Hiệu ứng hình ảnh.

Điểm mới nhất, đây là lần đầu Ban Tổ chức Oscar 2026 công bố danh sách đề cử rút gọn hai hạng mục: Tuyển chọn diễn viên và Quay phim.

Hai phim "Sinners" và "Wicked: For Good" hiện đang cùng dẫn đầu đề cử với 8 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Các tác phẩm trên sẽ được chọn lọc một lần nữa qua hình thức bỏ phiếu, diễn ra từ 12 đến 16-1. Sau đó, danh sách đề cử chính thức sẽ công bố ngày 22-1-2026. Lễ trao Giải Oscar 2026 dự kiến tổ chức vào 15-3-2026.