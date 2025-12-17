HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

"Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn Oscar 2026

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" do Oscar lần thứ 98-2026 công bố.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố danh sách đề cử rút gọn một số hạng mục.

Trong đó, ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc", danh sách công bố gồm: "Belén", "The Secret Agent", "It Was Just an Accident", "Sound of Falling", "Homeboud", "The President's Cake", "Kokuho", "All That's Left of You", "Sentimental Value", "Palestine 36", "No Other Choice", "Sirât", Late Shift", "Left-Handed Girl", "The Voice of Hind Rajab".

"Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn Oscar 2026 - Ảnh 1.

Phim "Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn của Oscar 2026

"Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn Oscar 2026 - Ảnh 2.

Phim lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt

"Mưa đỏ" không có tên trong danh sách đề cử rút gọn Oscar 2026 - Ảnh 3.

Phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, đến từ Việt Nam, không có tên trong danh sách này. Tác phẩm đã gặt hái doanh thu kỷ lục tại thị trường Việt với hơn 700 tỉ đồng và nhận được nhiều giải thưởng trong nước.

Ban Tổ chức Oscar 2026 cũng công bố danh sách đề cử rút gọn của một số hạng mục khác: Phim hoạt hình ngắn, Tuyển chọn diễn viên, Quay phim, Phim tài liệu dài, Phim tài liệu ngắn, Hóa trang và làm tóc, Âm nhạc, Ca khúc trong phim, Hiệu ứng hình ảnh.

Điểm mới nhất, đây là lần đầu Ban Tổ chức Oscar 2026 công bố danh sách đề cử rút gọn hai hạng mục: Tuyển chọn diễn viên và Quay phim.

Hai phim "Sinners" và "Wicked: For Good" hiện đang cùng dẫn đầu đề cử với 8 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Các tác phẩm trên sẽ được chọn lọc một lần nữa qua hình thức bỏ phiếu, diễn ra từ 12 đến 16-1. Sau đó, danh sách đề cử chính thức sẽ công bố ngày 22-1-2026. Lễ trao Giải Oscar 2026 dự kiến tổ chức vào 15-3-2026.

Tin liên quan

NSƯT Đặng Thái Huyền đáp trả quan điểm "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng"!

NSƯT Đặng Thái Huyền đáp trả quan điểm "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng"!

(NLĐO) - Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền không hiểu quan điểm cho rằng "Mưa đỏ" là "chiếc áo quá rộng" với Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Tạ, Cường, Tú của "Mưa đỏ" khuấy đảo khán giả Liên hoan phimi Việt Nam lần XXIV

(NLĐO) - Dàn diễn viên "Mưa đỏ" gồm: Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang, Lâm Thanh Nhã, Hứa Vĩ Văn... giao lưu cùng khán giả TP HCM.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền kể chuyện tâm linh khi quay "Mưa đỏ"

(NLĐO) - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiết lộ nhiều chi tiết hậu trường về cảnh chiến đấu cuối phim giữa Quang và Cường.

Mưa đỏ NSƯT Đặng Thái Huyền Oscar 2026 danh sách đề cử rút gọn
    Thông báo