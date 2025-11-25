Dàn sao "Mưa đỏ" hạnh phúc nâng Bông sen vàng

Lễ bế mạc LHP VN lần thứ XXIV diễn ra tối 25-11 tại Nhà hát Quân đội. Nhiều đại biểu tham gia sự kiện: Ông Mai Văn Chính - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); ông Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Trưởng Ban Chỉ đạo LHP lần thứ XXIV; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đồng Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV…

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Trưởng ban tổ chức LHP VN lần thứ XXIV, phát biểu tại lễ bế mạc: "Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới có cả số lượng phim sản xuất và doanh thu phòng vé vượt mức trước đại dịch Covid-19. Tỉ lệ phim Việt đạt gần 70% số suất chiếu tại rạp, cho thấy sức sống bền bỉ và sự trưởng thành mạnh mẽ của nền điện ảnh nước nhà. Những thành công đó không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết tinh của rất nhiều yếu tố".

Trong lễ bế mạc, phim "Mưa đỏ" được xướng tên giành giải thưởng Bông sen vàng danh giá. Đây là phim về đề tài chiến tranh cách mạng, kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Phim tập trung kể về Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết là một trong những đơn vị chiến đấu, bám trụ tại trận địa khốc liệt này.

Phim là khúc tráng ca bằng hình ảnh, tri ân và tưởng nhớ những người con đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước, mang âm hưởng của tình yêu, tình đồng đội thiêng liêng, là khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc của nhân dân Việt Nam.

"Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Đỗ Nhật Hoàng, Hứa Vĩ Văn, Thân Thúy Hà, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Đình Khang, Hoàng Long, Nguyễn Hùng, Trần Gia Huy… Tác phẩm thu về hơn 701 tỉ đồng, rời rạp từ ngày 29-9.

Đây là một kết quả đã được dự đoán trước từ giới chuyên môn. Ngoài Bông sen vàng, phim "Mưa đỏ" còn mang về chiến thắng các hạng mục: "Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc", "Nam diễn viên phụ xuất sắc" – diễn viên Phương Nam, "Họa sĩ thiết kế mỹ thuật xuất sắc" - Họa sĩ Vũ Việt Hưng, "Âm thanh xuất sắc" - Thiết kế âm thanh Hoàng Thị Thu Thủy.

Khi lên nhận giải, các thành viên trong ê-kíp "Mưa đỏ" hạnh phúc lần lượt trao nhau cúp vàng. NSƯT – đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động gửi lời cảm ơn đến các lãnh đạo, đến dàn diễn viên, đến khán giả.

Giải Bông sen bạc được trao cho các phim: "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", "Tử chiến trên không", "Chị dâu".

Các phim thắng giải thưởng của ban giám khảo gồm: "Mai", "Mang mẹ đi bỏ, "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

Kết quả một số hạng mục khác trong thể loại phim truyện điện ảnh: Đạo diễn xuất sắc nhất – Hàm Trần phim "Tử chiến trên không", Nam diễn viên chính xuất sắc - Tuấn Trần phim "Mang mẹ đi bỏ", Nữ diễn viên chính xuất sắc - Diễn viên Phương Anh Đào phim "Mai", Nữ diễn viên phụ xuất sắc – Hồng Đào trong phim "Mai", Nam diễn viên phụ xuất sắc – Bảo Định phim "Tử chiến trên không", Quay phim xuất sắc - Nhà quay phim Nguyễn K'Linh phim "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc - Thu Trang với phim "Nụ hôn bạc tỷ", Phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn dành cho phim tham dự Chương trình toàn cảnh thuộc về "Quỷ cẩu", Tác giả kịch bản xuất sắc - Nhóm biên kịch phim "Chị dâu"…

Ở thể loại phim tài liệu, Bông sen vàng thuộc về phim "Tỉnh thức và hóa giải" và "Người giữ hồn di sản". Bông sen bạc thuộc về phim "Y quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị", "Tiếng nói của lương tri".

Các giải thưởng của Ban giám khảo thuộc về phim "Chân trời rực rỡ", "Điện ảnh chiếu bóng anh hùng", "Chuyến tàu hòa bình". Một số hạng mục khác: Đạo diễn xuất sắc thuộc về Đào Duy Từ và Nguyễn Vinh Khoa với phim "7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị", Tác giả kịch bản xuất sắc – Bành Thị Mai Phương phim "Theo dấu chân cha", Quay phim xuất sắc – nhà quay phim Lương Anh Toàn – phim "Người làm chữ"…

Ở thể loại phim khoa học, phim "Bụi mịn – Hiểm họa lơ lửng" nhận Bông sen vàng. Bông sen bạc thuộc về phim "Sếu có về phương Nam?". Giải Ban giám khảo thuộc về:

Thuốc lá điện tử - Kẻ giết người thầm lặng", "Ứng dụng công nghệ mô phỏng trong quân đội".

Ở thể loại phim hoạt hình, Bông sen vàng thuộc về phim "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết kim ngưu" và "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới Xóm Lầy Lội". Bông sen bạc là các phim: "TrỞ về", "Tiếng cồng núi Nưa"…

