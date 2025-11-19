Đạo diễn Đặng Thái Huyền kể chuyện tâm linh khi quay "Mưa đỏ"

Tại buổi tọa đàm bàn giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) Việt Nam vào sáng 19-11, tại Báo Người Lao Động, với chủ đề: "Khai thác hiệu quả các yếu tố và giá trị truyền thống, lịch sử để phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam", thượng tá, đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền bất ngờ tiết lộ những trải nghiệm đặc biệt khi quay cảnh chiến đấu cuối phim giữa Quang (Steven Nguyễn) và Cường (Đỗ Nhật Hoàng).

Trước câu hỏi vì sao chọn Steven Nguyễn vào vai đối thủ, nữ đạo diễn cho biết sự lựa chọn hoàn toàn xuất phát từ yếu tố hợp vai. Khi Steven bước vào buổi casting, thể hình khỏe mạnh, khuôn mặt góc cạnh và ánh mắt quyết liệt của anh lập tức đáp ứng đúng tinh thần nhân vật.

Đạo diễn - NSƯT Đặng Thái Huyền chia sẻ hậu trường phim "Mưa đỏ"

Đáng chú ý, cảnh đánh nhau chỉ xuất hiện khoảng 3 phút trên phim nhưng ê-kíp phải mất gần 10 ngày để hoàn thành. Cảnh quay kéo dài từ cuối năm 2024 sang đúng ngày 1-1 dương lịch, nghĩa là ê-kíp đã làm việc xuyên hai năm liên tiếp.

"Có ngày chúng tôi chỉ quay được một cú đấm, một cú đá rồi lại lặp lại ở nhiều góc độ khác nhau. Đó là một phân đoạn rất cầu kỳ" - Đặng Thái Huyền kể.

Bất ngờ lớn nhất mà đạo diễn chia sẻ chính là chi tiết tâm linh. Cảnh quay cuối cùng của trận đối đầu kết thúc lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày quay thứ 81, cũng là ngày đoàn phim chính thức kết thúc toàn bộ hành trình.

Cảnh đánh nhau giữa Quang và Cường "Mưa đỏ"

Thời điểm này trùng khớp kỳ lạ với lời kể của nhân chứng lịch sử: hơn 50 năm trước, người lính cuối cùng rút khỏi Thành cổ Quảng Trị cũng bước qua bờ sông vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng.

"Không ai lý giải được. Nó giống như một sự dẫn dắt. Mọi thứ khớp với nhau đến mức chúng tôi đều nổi da gà. Đó là cảm giác rất tâm linh" - đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.